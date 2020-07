Los pacientes arman carpas, duermen en sus autos y en sillas de rueda, esperando por atención. | Fuente: Cortesía Frase Corta | Fotógrafo: Diego Ramos

Al menos cinco días tienen que esperar los pacientes con el nuevo coronavirus por una cama en el hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa debido a la gran cantidad de personas que llegan al área de Emergencia del hospital de referencia COVID-19.

Según el reporte del Hospital Regional de Arequipa, al día llegan unas 150 personas con síntomas graves de la enfermedad en busca de atención. El personal de salud solo puede monitorear a los pacientes mientras esperan afuera del área de Emergencia.

Uno de estos casos es el de Noelia Bustamante. Ella tuvo que esperar varios días por una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para su padre de 66 años, quien se contagió del nuevo coronavirus.

"Mi padre estuvo internado cuatro días tirado en una carpa y recién hoy lo atendieron, hay una lista de más de 100 personas que esperan una cama, la gente se muere en el piso, no hay oxígeno, no hay médicos, no hay nada en el hospital y es culpa del gobernador que no hizo nada para atender esta emergencia", dijo Noelia.

Algunos de los pacientes con la COVID-19 mueren a la espera de ser atendidos. | Fuente: Cortesía Frase Corta | Fotógrafo: Diego Ramos

La mayoría de pacientes se las ingenia para protegerse del frío, algunas personas han llevado colchones, carpas y otros duermen en sus autos a las afueras del hospital. Hay una lista de más de 100 personas que están a la espera de una cama y la cifra continua en ascenso.

En la última semana más de diez personas han fallecido en la puerta del hospital a la espera de ser atendidos, las personas mueren en sillas de ruedas, camillas y en el suelo.

El congresista Edgar Alarcón denunció el colapso del área de Patología, donde encontró más de 15 cuerpos en los pasillos del hospital.

Según el último reporte de la Gerencia Regional de Salud, Arequipa reporta 29 mil 176 casos positivos del nuevo coronavirus y 663 personas han fallecido.