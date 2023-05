Arequipa: pacientes del Hospital Yanahuara denunciaron falta de médicos en emergencia

Actualidad "No había médico para triaje", dijo una paciente del Hospital de Yanahuara

Los pacientes del Hospital Yanahuara de Arequipa señalan que la falta de médicos se repite en más de una oportunidad y hasta el momento las autoridades de EsSalud no han podido solucionar este problema. | Fuente: RPP

Al menos 30 pacientes del Hospital de Yanahuara de EsSalud, en la región Arequipa, denunciaron que esperaron por más de dos horas para ser atendidos ante la falta de médicos en triaje, lo que impidió ser atendidos en otras especialidades.

Uno de los pacientes indicó a RPP Noticias que llegó a las 5:00 a. m. y, tras esperar en el exterior en medio de las bajas temperaturas, recién fue atendido a las 7:00 a. m.



"No había médico en triaje, hemos venido a las 6:30 más o menos, ingresando a emergencia. Si realmente fuera un caso de vida o muerte, nos morimos en la muerte del hospital, porque no había médico para triaje. Por tanto, no debería parar esta atención", dijo.

"Nosotros debemos llegar a cualquier hora y encontrar un médico de triaje, se te deriva a la especialidad e inmediatamente recibir la atención. Todos estábamos afuera, nos mandan a hacer cola en la intemperie", añadió la paciente.

Los pacientes señalaron que esta falta de médicos se repite en más de una oportunidad y, hasta el momento, las autoridades de EsSalud no han podido solucionar este problema. Los usuarios pidieron que las autoridades del sector incrementen el número de profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras, para mejorar la atención.

El director del Hospital de Yanahuara, Carlos Cuya, reconoció que hay incremento de pacientes por una mayor demanda de personas afectadas por resfrios en la ciudad de Arequipa. Sin embargo, negó la versión de los pacientes sobre la falta de médicos en el área de triaje.