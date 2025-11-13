Conductor que ocasionó accidente que dejó 37 fallecidos en Arequipa: "Lamento todo lo que ha sucedido"

Conductor que ocasionó accidente que dejó 37 fallecidos: "Lamento lo sucedido" | Fuente: RPP

Henry Apaclla Ñaupari (35), conductor de la camioneta que impactó contra un bus interprovincial de la empresa Llamosas en el kilómetro 780 de la Carretera Panamericana Sur -accidente que dejó 37 fallecidos y 25 heridos- expresó su profundo pesar por lo ocurrido durante la audiencia de detención judicial realizada en la provincia de Camaná, en la región Arequipa.

En la diligencia, el Ministerio Público solicitó que Apaclla Ñaupari permanezca detenido por un plazo de siete días, con el propósito de asegurar su presencia en las investigaciones y esclarecer cómo se produjo el fatal accidente.

Durante su intervención, el investigado afirmó que se presentará a todas las citaciones que disponga la Fiscalía.

"Quiero empezar lamentando todo lo que ha sucedido con las víctimas. Me pongo en su lugar, de verdad, yo estoy también dolido porque he sido afectado en todo esto (...) Yo de verdad quiero comprometerme en apoyar con las investigaciones", mencionó.

Según lo expuesto por la Fiscalía, la Inspección Técnico Policial determinó que el conductor habría invadido el carril contrario, lo que provocó el choque frontal con el bus.

El fuerte impacto hizo que la unidad cayera a un barranco, causando la muerte de 37 pasajeros y dejando múltiples heridos.

Apaclla Ñaupari es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones graves. Actualmente permanece detenido en la comisaría de Camaná, a la espera de que el Poder Judicial decida, en las próximas horas, si cumplirá la detención preliminar de siete días solicitada por el Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.