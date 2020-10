Castro Cuba permanece detenido en el calabozo del Depincri. | Fuente: RPP/Arequipa | Fotógrafo: Christian Ramos

El teniente de la Policía, Juan Castro Cuba, detenido el último viernes al interior de la comisaría de Zamácola del distrito arequipeño de Cerro Colorado, acusado de pedir 2 mil soles al dueño de un gimnasio a cambio de no cerrar el local, se acogió a la confesión sincera, informó la Fiscalía.



El agente investigado por el delito de cohecho confesó que pidió el dinero “por necesidad” y ahora se encuentra cumpliendo una detención preliminar de siete días dispuesta por la fiscal anticorrupción, Marita Cueva.



La División de investigación de delitos de alta complejidad (Diviac) indicó que el oficial recibió 500 soles por parte del empresario. Él será puesto a disposición del Poder Judicial para evaluar si procede la terminación anticipada.



Según dio a conocer la policía hay audios en los que el agente policial le dice al agraviado: “cáete con algo, pero me esperas en la puerta porque la gente está mirando huev...”, a esto la víctima le responde que lo deje trabajar “dos semanas”.



En contenido de estas transcripciones fueron reconocidas por Castro Cuba quien permanece detenido en el calabozo del Depincri.



El teniente también fue denunciado en marzo de este año por un alférez de la FAP, a quien le habría pedido 2 mil soles a fin de favorecerlo en una denuncia por el delito de violación sexual, pero esta investigación no progresó porque el fiscal Manuel Aquino, no formalizó una investigación preparatoria, informó la Diviac.