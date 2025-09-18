Últimas Noticias
Arequipa: Policía detiene a mujer que intentó ingresar más de 100 cápsulas de marihuana a un penal mediante ingesta

Arequipa: Policía detiene a mujer intentó ingresar más de 100 cápsulas de marihuana a un penal mediante ingesta
Arequipa: Policía detiene a mujer intentó ingresar más de 100 cápsulas de marihuana a un penal mediante ingesta | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Durante la intervención policial y del INPE, la mujer confesó haber ingerido sustancias prohibidas y procedió a expulsarlas voluntariamente.

Actualidad
00:00 · 01:13

Una mujer identificada como Karla Huamán Olivas fue intervenida por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cuando intentaba ingresar droga al penal de varones de Socabaya utilizando la modalidad de ingesta de cápsulas para evitar ser descubierta, informó la Policía Nacional del Perú.

Durante la intervención policial y del INPE, la mujer confesó haber ingerido sustancias prohibidas y procedió a expulsarlas voluntariamente.

Según su testimonio, habría ingerido alrededor de 40 cápsulas para entregarlas al interno Hener Huaman Morales que se encuentra en el pabellón C del penal de varones de Socabaya

El hecho fue comunicado a la fiscal Zenaida Zuñiga Vilca y delante de su presencia se logró la extracción de 108 envoltorios tipo cápsula con marihuana, con un peso de 216 gramos.

En estos momentos, la mujer se encuentra detenida en el área de antidrogas de la Policía Nacional. Es importante señalar que el último 15 de septiembre se detuvo a otra mujer por intentar ingresar 148 chips y tres celulares en sus partes íntimas.

