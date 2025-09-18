Cusco: se empieza a normalizar la afluencia en Machupicchu tras confirmarse tregua de 72 horas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fuente: RPP

La afluencia de turistas a Machupicchu comienza a retomar su ritmo habitual tras la anunciada tregua de 72 horas que permitió el ingreso de trenes a la zona. Este anuncio, que llegó después de un periodo de suspensión de dicho servicio, ha generado un ambiente de optimismo entre los visitantes que anhelan conocer una de las maravillas del mundo.

Desde la mañana de este jueves, buses han estado trasladando a los turistas desde Machupicchu pueblo hasta la famosa ciudadela inca. A primera hora, más de 25 unidades habían salido, transportando a aproximadamente 200 visitantes que formaban filas para iniciar su recorrido hacia el emblemático sitio.

El clima de incertidumbre que rodeó a los turistas en días anteriores se ha disipado, aunque algunos todavía relatan las dificultades que enfrentaron para llegar. Un visitante limeño, que viajó desde Las Vegas, señaló que fue un desafío conseguir boletos en medio de la confusión, pero finalmente logró llegar a Machupicchu luego de cancelar un primer viaje.

"En la mañana cancelamos primeramente porque dijimos que iba a estar muy difícil de llegar. Y después cuando nos dijeron que había una tregua de 72 horas, a las 3 p. m., nos animamos a venir. Salimos corriendo a tomar el tren de las 3:30 y llegamos sin problemas. Para hoy la visita (a Machu Picchu) está para las 7 a. m.", manifestó.

Turistas llegaron caminando a Machupicchu

Por otro lado, una familia chilena que optó por caminar durante tres horas para llegar a su destino también se muestra positiva, aunque confiesa que todavía no han encontrado boletos para el viaje de retorno. En tanto, otros turistas sugieren una mejor organización de los transportes y servicios para evitar el caos experimentado recientemente.

"Somos de Chile. Vinimos caminando. Nos demoramos alrededor de tres horas. No encontramos boletos para volver, sí que vamos a volver de la misma manera que llegamos", aseveró.

El retorno gradual de los trenes, operados por las compañías Perú Rail e Inca Rail, ha sido clave para restablecer la normalidad en la región. Los visitantes esperan disfrutar de la experiencia única que ofrece Machu Picchu, con un acceso ahora más fluido que en los días anteriores.