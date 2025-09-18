Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
Rotafono, 39 años de periodismo de servicio
EP 1327 • 03:43
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15

Cusco: se empieza a normalizar la afluencia en Machupicchu tras confirmarse tregua de 72 horas

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El retorno gradual de los trenes, operados por las compañías Perú Rail e Inca Rail, ha sido clave para restablecer la normalidad en la región.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Cusco
00:00 · 04:00
El clima de incertidumbre que rodeó a los turistas en días anteriores se ha disipado
El clima de incertidumbre que rodeó a los turistas en días anteriores se ha disipado | Fuente: RPP

La afluencia de turistas a Machupicchu comienza a retomar su ritmo habitual tras la anunciada tregua de 72 horas que permitió el ingreso de trenes a la zona. Este anuncio, que llegó después de un periodo de suspensión de dicho servicio, ha generado un ambiente de optimismo entre los visitantes que anhelan conocer una de las maravillas del mundo.

Desde la mañana de este jueves, buses han estado trasladando a los turistas desde Machupicchu pueblo hasta la famosa ciudadela inca. A primera hora, más de 25 unidades habían salido, transportando a aproximadamente 200 visitantes que formaban filas para iniciar su recorrido hacia el emblemático sitio.

El clima de incertidumbre que rodeó a los turistas en días anteriores se ha disipado, aunque algunos todavía relatan las dificultades que enfrentaron para llegar. Un visitante limeño, que viajó desde Las Vegas, señaló que fue un desafío conseguir boletos en medio de la confusión, pero finalmente logró llegar a Machupicchu luego de cancelar un primer viaje.

"En la mañana cancelamos primeramente porque dijimos que iba a estar muy difícil de llegar. Y después cuando nos dijeron que había una tregua de 72 horas, a las 3 p. m., nos animamos a venir. Salimos corriendo a tomar el tren de las 3:30 y llegamos sin problemas. Para hoy la visita (a Machu Picchu) está para las 7 a. m.", manifestó.

Turistas llegaron caminando a Machupicchu

Por otro lado, una familia chilena que optó por caminar durante tres horas para llegar a su destino también se muestra positiva, aunque confiesa que todavía no han encontrado boletos para el viaje de retorno. En tanto, otros turistas sugieren una mejor organización de los transportes y servicios para evitar el caos experimentado recientemente.

"Somos de Chile. Vinimos caminando. Nos demoramos alrededor de tres horas. No encontramos boletos para volver, sí que vamos a volver de la misma manera que llegamos", aseveró.

El retorno gradual de los trenes, operados por las compañías Perú Rail e Inca Rail, ha sido clave para restablecer la normalidad en la región. Los visitantes esperan disfrutar de la experiencia única que ofrece Machu Picchu, con un acceso ahora más fluido que en los días anteriores.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Machupicchu Turismo trenes

Más sobre Cusco

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA