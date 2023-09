Arequipa: se registran casos de estafa bajo la modalidad de 'La Cascada'

Arequipa Pese a que esta forma de operar es bastante conocida, personas inescrupulosas continúan utilizándola para captar incautos

Pese a que esta forma de operar es bastante conocida, personas inescrupulosas continúan utilizándola para captar incautos. | Fuente: RPP

En la región Arequipa se han registrado 50 denuncias formales de estafa en lo que va del año, las cuales se han realizado bajo la modalidad de ´La Cascada´. Pese a que esta forma de operar es bastante conocida, personas inescrupulosas continúan utilizándola para captar incautos.

¿En qué consiste ´La Cascada´?

Una persona va caminando y encuentra un fajo de billetes. De inmediato, se acerca otra y le dice que también vio el dinero. Posteriormente, el estafador llevará a la primera persona a otro lugar donde le hará ´el cambiazo´. Es decir, el supuesto fajo de billetes estará relleno de papel higiénico o papel periódico para intercambiarle el dinero que la otra persona le ofrezca.

Terminal terrestre de Arequipa es uno de los puntos favoritos de los estafadores

Un ciudadano arequipeño estuvo a punto de caer en esta modalidad de estafa en el terminal terrestre de Arequipa. No obstante, se dio cuenta a tiempo y pudo esquivar el mal momento.

"Me pasó en el terminal terrestre de la ciudad de Arequipa. Yo caminaba por las inmediaciones y de repente una señora hizo caer una bolsa con aparentemente billetes. Luego se acercó otra persona a mi costado y empezó a decir que se le había caído el dinero a la señora, cogió la bolsa y me propuso que lo podíamos repartir, que podía ser beneficioso para ambos, pero que teníamos que ir a un lugar más discreto, que no haya mucha gente", aseveró.

"Yo ya tenía conocimiento de esta modalidad de estafa. Me ha pasado dos veces en el terminal terrestre. Debería haber mayor vigilancia por parte de la Policía Nacional. Incluso la municipalidad debería colocar cámaras de seguridad para poder detectar e identificar claramente quiénes son estas personas", agregó.

Los puntos donde suelen darse estas estafas son el terminal terrestre en Arequipa y en el cercado de la ciudad que concentra a muchos turistas nacionales e internacionales.