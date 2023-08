Arequipa: víctima de violación sexual pide apoyo al Gobierno tras liberación de acusado

Actualidad "Yo tengo pruebas", dijo la víctima de violación sexual en Arequipa

Arequipa: víctima de violación pide apoyo al Gobierno tras liberación de su agresor | Fuente: RPP

Una joven víctima de violación sexual en la región Arequipa pidió apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para exigir justicia tras la liberación de la persona a quien acusa como su agresor sexual.

El hombre, identificado como Luis Jaramillo Gutiérrez (28), conoció a la víctima de 18 años en un salón de clases de una universidad privada de la ciudad de Arequipa.

El hecho delictivo se produjo el último fin de semana. La joven víctima grabó un audio donde Luis Jaramillo Gutiérrez reconocería el hecho y lo justifica.

Con todas esas pruebas, el miércoles 30 de agosto se realizó una audiencia de prisión preventiva. Sin embargo, en la tarde el Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones para el presunto agresor. A raíz de esta decisión, la familia de la víctima se encuentra desesperada.

"Yo tengo pruebas"

"Quisiera hacer un llamado para que de verdad me hagan caso, a pesar de todas las pruebas que he presentado el día de ayer, absolutamente no han hecho nada para retener a Luis. Sinceramente pido a la presidenta Dina Boluarte y al Ministerio de la Mujer que de verdad me escuchen. Por favor he mostrado un montón de pruebas, tengo un audio de 7 minutos con 59 segundos que creo que es suficiente donde él está admitiendo su error. Necesito ser escuchada, yo tengo pruebas, él no ha mostrado nada hasta el día de hoy", relató la joven", dijo.

El padre de la víctima exigió justicia y lamentó la decisión de la jueza Jenny Arias Pérez y de actitud de la fiscal provincial Patricia Rosario Acobo Huanqui, a pesar de la presentación de pruebas contra Luis Jaramillo Gutiérrez. | Fuente: Andina (Referencial)

La víctima de violación señaló que la fiscal del caso quedó conforme con la decisión de la jueza de comparecencia con restricciones para Luis Jaramillo Gutiérrez y aseguró que la calificaron de "mentirosa".

"(...) Diciendo y poniendo palabras en mi boca que no dije, en ningún momento he afirmado lo que ha dicho la jueza el día de la audiencia. Están con el acusado, que no tiene absolutamente nada. Digo la verdad, ayudo, coopero y no me escucha. ¿Es en serio?, ¿esto es la justicia de verdad? No me parece", manifestó.

El padre de la víctima exigió justicia y lamentó la decisión de la jueza Jenny Arias Pérez y de actitud de la fiscal provincial Patricia Rosario Acobo Huanqui, a pesar de la presentación de pruebas contra Luis Jaramillo Gutiérrez.

"Estamos llanos y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias en este caso que se ha presentado", expresó.