Dirigente, Alexander Cornejo, muestra el documento que enviaron al presidente Pedro Castillo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

Los gremios de conductores de taxis de Arequipa informaron que preparan la convocatoria de un paro indefinido, para exigir al gobierno resolver el problema del alza del combustible.

Alexander Cornejo, presidente de la Federación Departamental de Taxistas, dijo que enviaron un documento al presidente, Pedro Castillo, para que implemente medidas que contengan el incremento del precio de los combustibles.

“Estamos evaluando acatar un paro a nivel nacional, por eso le pedimos al presidente Pedro Castillo que no suban más los combustibles, que busque las políticas correspondientes para que baje el combustible. Si no tenemos respuesta del presidente no nos queda más que hacer una paralización nacional y regional”, dijo Cornejo.

Agregó que están en permanente coordinación con otros gremios del transporte, como el de carga pesada que también han mostrado su preocupación por el alza del precio del combustible.



PARO NACIONAL

Por su parte, Teófilo Sánchez, dirigente del gremio de camioneros, dijo que el último jueves se reunieron con el ministro de Economía, Pedro Francke, y les señaló que el próximo martes tendrá una respuesta sobre qué medidas se podrían aplicar para frenar el incremento del precio de los combustibles.

Sánchez dijo que confían en la palabra del titular del MEF, pero si el martes no tienen respuesta, se verán obligados a retomar la paralización indefinida que suspendieron en marzo de este año.

“Lo último que queremos es volver a paralizar porque nos perjudicamos todos, pero lamentablemente si el gobierno no responde, tendremos que asumir medidas de fuerza”, dijo Sánchez.



Suscríbete al newsletter de “TODO SOBRE EL CORONAVIRUS”Todas las noticias, opiniones y entrevistas para estar informado sobre el coronavirus y las medidas que se toman para enfrentarlo.