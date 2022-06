La gasolina de 90 octanos se vende por encima de los 22 soles el galón en los grifos de la ciudad de Arequipa. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas

Echar combustible a los vehículos se convirtió en un dolor de cabeza para los taxistas, en la ciudad de Arequipa, debido al alza de los precios en los grifos que se presenta desde las últimas semanas y que ha provocado la reducción de sus ganancias hasta en un 50%, según indican los hombres del volante.

“¡Terrible! Un galón son 24 soles y la gente no quiere pagar el precio que pedimos. No entienden, piensan que nos aprovechamos y no es así. A veces no sale a cuenta las carreras porque nos agarra el tráfico y perdemos tiempo y combustible cuando estamos parados en un mismo sitio. Gano la mitad que antes”, dijo Jaime Aguirre.

El precio de la gasolina de 90 octanos, que es la que más usan los taxistas, se vende desde los 22 soles hasta los 25 soles por cada galón en los grifos de Arequipa, según información del aplicativo “Facilito” de Osinerming (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería).

Mientras que el galón de la gasolina de 95 octanos se vende en los grifos desde los 24 soles hasta los 28 soles.

“Como es alquilado y (el vehículo) usa gasolina, estoy a punto de dejar de trabajar como taxista porque ya no alcanza ni para la comida. A veces (los pasajeros) suben y otras, no... Te dicen: 'Te pago tanto, sino no subo'. Imagínese pagar alquiler y combustible, no me alcanza”, indicó Javier Román.

Ante esta situación, el presidente de la Federación Regional de Taxistas de Arequipa, Alexander Cornejo, presentó al Poder Ejecutivo un proyecto para que el gobierno financie a los taxistas que quieran convertir el sistema de combustión de sus autos a gas licuado de petróleo (GLP).

“Queremos un préstamo a través del Banco de la Nación de tres mil soles, para convertir los vehículos. Lo podemos pagar en pocos meses, porque esto nos permitiría ganar más de 50 soles adicionales cada día y cobrar menos a nuestros usuarios. Ganamos todos”, explicó.

NUESTROS PODCASTS:

La federación internacional de natación acaba de prohibir que nadadoras transgénero femeninas que ya hayan pasado la pubertad, puedan competir contra mujeres. ¿Cuál es la explicación científica a esa decisión?