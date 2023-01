El movimiento sísmico se produjo a las 12:07:16 p.m. y su epicentro se localizó a 3 kilómetros al sureste de Pinchollo con una profundidad de 13 kilómetros. | Fuente: RPP

Un sismo de magnitud 3.7 se registró la tarde de este miércoles en Pinchollo, provincia de Caylloma, región Arequipa.



De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 12:07:16 p.m.



La entidad precisó, además, que el epicentro del sismo se localizó a 3 kilómetros al sureste de Pinchollo tuvo una profundidad de 13 kilómetros.

El movimiento sísmico tuvo una intensidad de grado II en Pinchollo, dentro de la escala de Mercalli.

Último sismo

El último sismo reportado por el IGP fue uno de magnitud 4.9 en Arequipa la mañana de este miércoles. Su epicentro se localizó a 44 kilómetros al oeste de Atico, provincia de Caraveli. El movimiento sísmico tuvo una profundidad de 38 kilómetros.



Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia con provisiones básicas y una caja de reserva que consiste en una pequeña despensa.

Cabe señalar que el Perú se encuentra en la denominada zona del Cinturón de fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial.

REPORTE S ^mSMICO

IGP/CENSIS/RS 2023-0013

Fecha y Hora Local: 11/01/2023 12:07:16

Magnitud: 3.4

Profundidad: 13km

Latitud: -15.63

Longitud: -71.82

Intensidad: II Pinchollo

Referencia: 3 km al SE de Pinchollo, Caylloma - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 11, 2023

