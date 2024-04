Una comunidad de Arequipa denuncia ataques de pumas: "Han matado algo de 150 animales"

Arequipa Choque mencionó que Sernanp pretende desplazarlos del lugar done han vivido por años

Los pobladores de la comunidad de Huayllacucho, en el distrito de San Juan de Tarucani, en la región Arequipa, denunciaron que sus animales son atacados por pumas andinos sin que ninguna autoridad se pronuncie al respecto.

Ronald Choque, poblador de la comunidad, indicó que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) no se ha preocupado por esta situación y, por el contrario, indicó que los está acorralando.

"Desde el 2014 venimos sufriendo el ataque de los pumas andinos que están a cargo del Sernanp. No se quieren hacer cargo de las alpacas que matan aquí en la comunidad de Huayllacucho. Estas alpacas no son proporcionadas por el Estado, tampoco por alguna otra institución. Son nuestro esfuerzo. Cada año compramos. Pero Sernanp cada año nos viene arrinconando a los comuneros", manifestó.

"Nosotros, antes que haya esta institución, cuando había el Ministerio de Agricultura, iba a estudiar a pie, no había carros ni nada. Pero ahora esta institución ha salido de la noche a la mañana y nos está afectando a nosotros. Desde el 2014 los pumas han matado algo de 150 animales y (las autoridades) no quieren saber nada", agregó.

Denuncian que Sernanp pretende desplazarlos

Choque mencionó que Sernanp pretende desplazarlos del lugar done han vivido por años bajo el argumento de que es el hábitat natural de los pumas andinos.

"Eso no es así. Desde principios yo he vivido aquí con todos mis hermanos. Yo con fuego amanecía con mis hermanos luego de toda la noche (y no habían pumas)", finalizó.