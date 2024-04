Actualidad "Pedimos nuevas máquinas para nuestros pácientes de hemodiálisis"

Arequipa: Denuncian que pacientes de hemodiálisis no se pueden atender debido a equipos malogrados | Fuente: RPP

Los familiares de pacientes de hemodiálisis del hospital regional Honorio Delgado Espinoza, en la región Arequipa, denunciaron la baja cobertura de atención debido a que siete máquinas están operativas mientras que 24 equipos están malogrados desde hace dos años.

Los pacientes que vienen de diferentes distritos y provincias de Arequipa reciben su tratamiento tres veces por semana e indicaron que las citas se redujeron de 150 a 50 al día, informó el personal médico a RPP.

"Pedimos nuevas máquinas para nuestros pacientes de hemodiálisis. No es la solución que los médicos nos indican: 'no hay máquinas, ahí están amontonadas y malogradas, váyanse a las clínicas, hagan su trámite y váyanse'. No es la solución. Tenemos amplio campo ahí en la unidad de hemodiálisis", dijo un familiar.

Desde el área de hemodiálisis del hospital Honorio Delgado Espinoza indicaron que desde el 2020 cada tres meses se malogra un equipo porque no se hizo el mantenimiento preventivo a su debido tiempo, pese a los constantes requerimientos.

Frente a esta problemática, el gobernador Rohel Sánchez dijo que esta semana se alista un proceso de compra que demorará 45 días.

Sin embargo, los pacientes de hemodiálisis ya no creen en sus promesas porque desde el año pasado se viene realizando estos anuncios y ahora solo esperan acciones concretas.