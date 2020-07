"Hay oxígeno, hay ventilador pero no hay recurso humano especialista", dijo la exministra de Salud, Zulema Tomás. | Fuente: Andina

La comisionada del Ministerio de Salud (Minsa) en Arequipa, Zulema Tomás, afirmó este jueves que se aumentaron 40 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a las 54 ya existentes en la región. Sin embargo, lamentó que no hay personal médico especializado para su implementación.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, la exministra de Salud precisó que esta situación se ha visto en otras regiones por lo que el Minsa realizará una convocatoria.



"Tenemos 54 camas UCI en toda la región Arequipa, pero también hay una incrementación de 40 camas UCI, pero no tenemos personal. No hay recurso humano de intensivistas emergenciólogos, por lo tanto esa va a ser la convocatoria a través del Ministerio de Salud de poder implementar estas camas UCI. Hay oxígeno, hay ventilador pero no hay recurso humano especialista", dijo.

100 puntos de atención primaria

Zulema Tomás destacó que se está reforzando 100 puntos de atención primaria en la región Arequipa en un trabajo coordinado del Minsa y EsSalud.

"Lo que queremos primordialmente es copar el primer nivel de atención, tenemos que aperturar los centros de salud para dar un tratamiento inicial. La persona no va a llegar a la emergencia ni a la UCI", aclaró.



La exministra de Salud admitió que hubo 20 centros de atención que no estuvieron atendiendo por falta de equipos de protección personal. Pero, sostuvo, que el material necesario ya se empezó a distribuir tras acudir al almacén del Minsa.



Traslado de pacientes

Además, la Comisionada del Minsa aseguró que, como parte del trato digno y humanitario, esta semana se trasladarán a todos los pacientes COVID-19 que aguardaban dentro de carpas y estacionamientos de centros de salud a camas de hospitalización en el Hospital Honorio Delgado y del Hospital Temporal Cerro Juli.



"Nosotros encontramos 44 pacientes en las cocheras. El mismo día trasladamos a 12 pacientes, en el transcurso de ayer hemos traslado 10 pacientes más y hoy estamos ya para trasladar a todos los que están en esa zona porque hay salas de hospitalización en el mismo hospital con oxígeno empotrado y con personal, pero tenemos que mejorar el flujo de atención", expresó.



