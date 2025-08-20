Delincuente se graba mientras ataca a un presunto criminal en Arequipa: ¿qué se sabe del caso?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La madrugada del último martes en el distrito de Cayma, provincia de Arequipa, una persona identificada como Jesús Alberto Cama Becerra, de nacionalidad venezolana, resultó herida tras recibir 4 impactos de bala al interior de su domicilio por parte de un desconocido que grabó todo en un video publicado en redes sociales. Según la Policía se trataría de un enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de las actividades ilícitas en la Ciudad Blanca.

El coronel PNP Eduardo del Campo, jefe de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI), informó que la pareja del herido presenció el ataque y declaró que la persona que disparó estaba con un pasamontañas y, sin mediar palabra alguna, atentó contra la vida de su pareja.

Herido que permanece en el hospital Goyeneche tambien sería parte de una organización criminal | Fuente: RPP

Guerra entre organizaciones criminales

El jefe de la Divincri en Arequipa informó que el herido, quien permanece internado en el Hospital Goyeneche, es considerado inicialmente como víctima; sin embargo, no descarta que pueda pasar a calidad de investigado.

Sucede que el 13 de agosto se incendiaron dos motocicletas en el distrito de Alto Selva Alegre y el último lunes 18 otra moto fue atacada en José Luis Bustamante y Rivero. En ambos casos la persona encargada de incendiar los vehículos sería Cama Becerra, presunto integrante de la organización criminal 'Los Negritos'.

“Esta persona vendría a ser responsable de estar quemando las motos. No descartamos que el desarrollo de la investigación determine su participación en calidad de imputado. La víctima pertenecería a la organización criminal conocida como 'Los Negritos' y este grupo estaría enfrentado con la banda rival denominada 'Los Orientales'”, señaló el Coronel de la PNP Eduardo del Campo.

"Vendría a ser un enfrentamiento por la hegemonía de una de estas organizaciones, llámense 'Los Orientales' y 'Los Negritos', por el cobro de cupos, las extorsiones, la comercialización de estupefacientes e incluso la trata de personas", declaró Del Campo al confirmar que se trata de un conflicto por predominio territorial en la región.

La Policía incautó la moto vinculada al atentado y continúa con las investigaciones bajo estricta reserva. "La Fiscalía de Crimen Organizado ya asumió competencia en el caso al tratarse de delitos atribuidos a organizaciones criminales que operan en Arequipa", agregó el oficial.

El enfrentamiento entre organizaciones criminales ha traído consigo la muerte de 6 personas en lo que va del año, todos ellos extranjeros, finalizó Eduardo del Campo, Jefe de la Division de Investigación Criminal en Arequipa.