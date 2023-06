Presidente del ANGR: "No se hace un trabajo articulado en los tres niveles de Gobierno" ante el dengue

Actualidad "No se viene haciendo un trabajo articulado entre los tres niveles de Gobierno", dijo Roel Sánchez

ANGR expresa su preocupación por recorte presupuestal en el sector salud | Fuente: RPP

El gobernador regional de Arequipa y presidente de la Asamblea Nacional de los Gobernadores Regionales (ANGR), Roel Sánchez, señaló este miércoles que hace falta un trabajo articulado en los tres niveles de Gobierno en la lucha contra el dengue.

En Ampliación de Noticias, Roel Sánchez invocó en nombre de la ANGR al jefe del Gabinete, Alberto Otárola, para convocar a todos los gobernadores y realizar un trabajo articulado e identificar problemas en el sector salud.



"No se viene haciendo un trabajo articulado entre los tres niveles de Gobierno. De nada sirve por ejemplo que se diga estamos declarando emergencia el sector salud en tal o tal región o estamos asignando los presupuestos cuando nosotros vemos que no se modifica en absoluto la Ley de Contrataciones. Entonces, ¿qué sucede con las regiones? Dicen que no tiene capacidad de gasto cuando en la práctica va a adquirir los bienes, los equipos dentro de 60 o 90 días, pero en una pandemia o caso de emergencia eso no se puede atender", dijo.

"Situación muy delicada"

Roel Sánchez también expresó su preocupación por el recorte presupuestal para el 2024-2025 en el sector salud en las regiones. Además, si bien aceptó que hay una falta de ejecución presupuestal, hace falta identificar las causas y razones de este problema.

"En mi región Arequipa están recortando 20 millones de soles para la contratación de CAS más dos millones en bienes y servicios. Imagínese solo en Arequipa. Cuando vamos nosotros a los distritos o centros poblados encontramos con deficiencias en infraestructura, en profesionales de la salud, en medicamentos. Es una situación muy delicada", afirmó.

El gobernador de Arequipa reveló que a nivel del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, hay la voluntad de colaborar con la ejecución del presupuesto en las regiones. Roel Sánchez cuestionó que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) no está cumpliendo medicamentos o equipos como corresponde.

"A nivel de ministro hay la voluntad, pero a nivel de los operadores, de los funcionarios no vemos nosotros expresamos en términos reales expresada esa voluntad. Tal es así que vemos en un indicador de ejecución presupuestal están restringiendo o realizando totalmente un recorte en el presupuesto de la salud cuando el Estado debe tener presencia en salud en lo que corresponde. Solamente en la región Piura, por cada 10 mil habitantes tenemos cinco médicos, situación que no puede dar y ahora le recortan CAS", expresó.

"Intervención integral"

Roel Sánchez aseguró que en relación al caso de emergencias en salud se necesita tener una reunión conjunta entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales a efectos de una "intervención integral". Asimismo, planteó invitar a esta cita a congresistas para obtener un marco legal.

"Trabajemos en una medida conjunta para poder articular la prevención como corresponde. Aquí no se trata solo de declarar en emergencia, no se trata solo de transferir presupuesto, sino también de darle el marco legal y sobre todo la modificatoria de la Ley de Contrataciones. El Ejecutivo en el Consejo de Estado Regional que tuvimos el 4 y 5 de mayo nos dijo que a fin de mes estaba enviando la propuesta de modificatoria de esta ley al Congreso de la República, situación que hasta ahora no se ha dado", dijo.

El pasado 4 y 5 de mayo de este año, Alberto Otárola mantuvo una reunión con gobernadores regionales en el denominado Consejo de Estado Regional con el objetivo de realizar un destrabe de proyectos.

Alberto Otárola afirmó que durante este mecanismo de diálogo y concertación se realizaron 100 reuniones bilaterales en las que se han identificado y priorizado 89 compromisos con los gobiernos regionales.