Galería | La quebrada que puede provocar otra desgracia en Arequipa

Han pasado seis años desde que la activación de la quebrada Héroes del Cenepa provocó muerte y destrucción en Arequipa, pero todo sigue igual. La zona continúa habitada y el riesgo

A Héroes del Cenepa se llega después de atravesar todas las posibilidades de polvo y barro. Está en la parte alta del distrito de Mariano Melgar, cerca de las faldas del volcán Misti.

El 8 de febrero del 2013 hubo un aluvión que convirtió el lugar en un gran río de lodo y piedras. Esa quebrada tiene como una de sus desembocaduras a la torrentera de la avenida Venezuela. Aquel día, cinco personas murieron arrastradas por el agua en la céntrica avenida.

También hubo grandes pérdidas económicas. El mercado El Palomar fue arrasado por el huaico, lo mismo ocurrió con varios kilómetros de asfalto.

Las asociaciones Héroes del Cenepa y San Jerónimo son los pueblos que se ubican en plena quebrada. A pesar del peligro, se han construido viviendas hasta de dos pisos.

Virginia Choquemamani, con su bebé en la espalda, contó a RPP que cada temporada de lluvias viven con temor y no se alejan de ahí porque no tienen adónde ir.



“La calles se convierten en ríos. Las personas se quedan en sus casas sacando el agua que filtra y los vehículos que quedan varados. Las autoridades no hacen nada, ya han pasado varios años”, dijo.

Hilda Luna y Marcelina Suma, otras dos vecinas del lugar, coinciden en reconocer que viven en medio del peligro. “Esperamos que algún día nos ayuden, aquí no llega ni el carro recogedor de la basura”, dijo Hilda.

El coordinador de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Mariano Melgar, Miguel Zaa Vargas, dijo que en los últimos días, dos retroexcavadoras realizaron trabajos en la zona para eliminar los diques que hacen los vecinos para cruzar de un lado a otro.

Sobre la posibilidad de se reubique a los pobladores, Zaa dijo que se tiene que realizar una evaluación para saber quiénes están en real peligro y si tienen título de propiedad.

En el 2013, el expresidente Ollanta Humala llegó a Héroes del Cenepa para coordinar ayuda a los damnificados. Pasó corriendo por la zona, pero nunca se dio una solución de fondo.