Más de 4 mil personas damnificadas por el huaico en Secocha piden ayuda o ser evacuadas a otras zonas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

La temporada de lluvias en el sur de país ya cobró sus primeras víctimas. Al menos 15 personas fallecieron tras la caída de dos huaicos en los centros poblados del distrito Mariano Nicolás Valcárcel, de la provincia de Camaná, en Arequipa. También hay cientos de personas damnificadas que piden ayuda o ser evacuadas a otras zonas.

"Yo quiero que me ayuden, que me apoyen por favor con alimentos para mis hijos, para siquiera dormir en camitas, después quiero que me ayuden con alimentos, para sobrevivir, también", pide la señora Julia Mendoza, quien lo perdió todo tras la caída de un huaico el último lunes en el centro poblado de Secocha, en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, en Arequipa.

La suerte de sus vecinos no fue distinta. El lodo los dejó con lo que llevaban puesto. La emergencia que se inició el domingo con la caída de un primer huaico afectó otros centros poblados como San Martín, Posco Miski y llegó a Secocha en la parte baja, cerca al río Ocoña.







Arequipa: Damnificados piden evacuación

Además de ayuda humanitaria, hay personas en Secocha como la señora Aurelia, que piden ser evacuados y buscan llegar a Arequipa o Lima.

"Yo quiero, aunque sea, un vuelo que nos pueda llevar para Arequipa o Lima, ahorita no podemos salir. Ayer han salido así en camioneta y han pasado accidentes y no podemos pasar. Yo tengo tres hijos, aunque sea que me lleven a Lima, en Lima tengo mi hermana de repente ahí yo puedo ir. Ya estuvo siete años acá, sin nada nos hemos quedado", contó a RPP.

Damnificados de Secocha piden ser evacuados ante la posible ocurrencia de más huaicos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos, enviado especial a Secocha

Arequipa: Aún no se tiene el reporte completo

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Defensa Civil confirmó la muerte de quince personas y más de mil damnificados. Pero todavía no se tiene el reporte oficial de daños del centro poblado Posco Miski porque se encuentra aislado desde el domingo.

Moisés Rojas, juez de Paz de Secocha, un centro poblado ubicado a unos 500 metros de altitud y que en esta época soporta temperaturas de entre 20 y 28 grados, solicitó alimentos para la población que durmió en los cerros tras perderlo todo.

"Lo que nosotros inmediatamente necesitamos son dos cosas: alimentos para la población que por su vida ha subido a los cerros y han pernoctado hasta el día de hoy ahí, nadie ha querido regresar al anexo de Secocha, toda la gente se ha amanecido en los cerros y lo han perdido todo. Todo lo que es Miski dos me comentan en la madrugada es que ha desaparecido Miski dos está una pampa de lodo, hablamos de una mil a mil quinientas familias", señaló el juez de paz.

Con picos y palas, los pobladores de Secocha intentan sacar el lodo y las piedras de sus casas | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos, enviado especial a Secocha

Arequipa: Llega la ayuda humanitaria a Secocha

El martes empezó a llegar la ayuda humanitaria hasta el aeropuerto de Arequipa. La presidenta Dina Boluarte sobrevoló los centros poblados San Martín, Posco Misky y Secocha que estaban incomunicados por vía terrestre.

Este miércoles en la mañana se rehabilitó el tramo Urasqui - Secocha y los camiones con la ayuda llegaron a la zona del desastre.

"Se está trasladando seis trailers con 64 toneladas de ayuda humanitaria entre alimentos y bienes. Han llegado dos trailers las autoridades han procedido a entregar la ayuda humanitaria. Estamos trayendo carpas, plástico, focos, camas plegables, colchones, frazadas, valdes de 15 litros, bidones de plástico , alimentos crudos, 12 mil 800 raciones, sacos de polipropileno sacos terreros en la cantidad de 6 mil 400", detalló la jefa del COER - Arequipa, Guadalupe Succlla, sobre el apoyo que empezaron a entregar a los damnificados.

Los pobladores de San Martín, Posco Miski y Secocha, ubicados a cuatro horas de Camaná en una quebrada que desemboca en el río Ocoña, se dedican a la minería artesanal e informal y no cuentan con todos los servicios básicos. Según Senamhi, existe riesgo de activación de quebradas en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco y Ucayali en los próximos días.

La ayuda humanitaria llegó a Secocha tres días después por vía terrestre | Fuente: Municipalidad Distrital de Mariano Nicolás Valcárcel | Fotógrafo: Municipalidad Distrital de Mariano Nicolás Valcárcel

INFORMES RPP - ¿Cuánto se invirtió en la prevención de desastres naturales en Perú?

En los últimos días se reportan huaicos y lluvias intensas en diversas regiones, pero ¿Cuánto inviertieron las regiones y municipios en la prevención de emergencias?