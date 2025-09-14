Últimas Noticias
Instituto Geofísico del Perú informa que el volcán Sabancaya pasa a alerta naranja por incremento de su actividad eruptiva

IGP informó que continuará el monitoreo constante al Sabancaya a través del Centro Vulcanológico Nacional.
| Fuente: Instituto Geofísico del Perú
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La coordinadora del Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL) del IGP, Katherine Vargas, explicó que la alerta naranja significa que el volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva, así como el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el volcán Sabancaya, ubicado en la región de Arequipa, ha pasado a nivel de alerta naranja luego de registrarse el último sábado 13 de setiembre una fumarola que superó los 5 mil metros de altura, "acompañada de la dispersión de cenizas por efecto del viento y la ocurrencia de flujos piroclásticos".

Debido a esta situación, se emitió una alerta de dispersión de cenizas para los distritos de Huambo, Huanca y diversos centros poblados cercanos al volcán, informó la coordinadora del Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL) del IGP, Katherine Vargas.

Asimismo, desde el CENVUL, con sede en Arequipa, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo de 24 horas al día para brindar información oportuna sobre la evolución del volcán Sabancaya.

La coordinadora explicó que la denominación de alerta naranja significa que el volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva, se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas.

Sobre el volcán Sabancaya

El IGP recordó que el Sabancaya es el segundo más activo del Perú y se ubica en la provincia arequipeña de Caylloma, a 70 km al noroeste de la ciudad de Arequipa.

"A lo largo de su historia ha presentado constantes emisiones de gases y ceniza, así como explosiones acompañadas con la expulsión de fragmentos de rocas", detallaron.

