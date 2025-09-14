Últimas Noticias
PCM señala que designación de operador turístico hacia Machu Picchu es responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Urubamba

PCM se pronunció sobre la problemática del transporte de turistas entre la localidad de Aguas Calientes y Machu Picchu.
PCM se pronunció sobre la problemática del transporte de turistas entre la localidad de Aguas Calientes y Machu Picchu.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Ejecutivo exhortó a la Municipalidad Provincial de Urubamba y al Gobierno Regional del Cusco a buscar una solución que garantice la continuidad y seguridad del servicio de transporte turístico.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se pronunció respecto a la creciente problemática en el servicio de transporte de turistas entre la localidad de Aguas Calientes y el parque arqueológico de Machu Picchu.

A través de un comunicado, la PCM precisó que la designación del operador encargado de brindar el servicio de transporte en esa ruta corresponde de manera exclusiva y directa a la Municipalidad Provincial de Urubamba.

Asimismo, informó que representantes de la PCM, junto a los ministerios de Cultura, Turismo y Transportes, buscaron mediar entre el municipio y las empresas involucradas con el objetivo de alcanzar un acuerdo legal que permita solucionar el impase.

Sin embargo, señala el documento, las medidas propuestas “no fueron adoptadas por las instituciones responsables”.

La institución también indicó que tanto la convocatoria a un concurso público –actualmente en proceso– para designar a un nuevo operador, como la entrega temporal del servicio a una empresa por cuatro meses, fueron acciones tomadas por la municipalidad en el marco de sus atribuciones.

Por último, la PCM y el Poder Ejecutivo reafirmaron su voluntad de articular esfuerzos para encontrar una solución viable que se ajuste a la normativa vigente, sin vulnerar derechos de terceros.

En ese sentido, instaron a la Municipalidad Provincial de Urubamba y al Gobierno Regional del Cusco a centrar sus esfuerzos en encontrar una salida que garantice la paz social y la continuidad segura y de calidad del transporte turístico hacia Machu Picchu.

