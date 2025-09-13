Últimas Noticias
Arequipa: al menos 48 hectáreas de área natural fueron arrasadas por un incendio forestal en las faldas del volcán Misti

La Municipalidad Provincial de Arequipa pidió a la población mantener la calma, no acercarse a la zona de emergencia y seguir siempre las recomendaciones de Defensa Civil.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La emergencia afecta los distritos de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata. La Municipalidad Provincial de Arequipa señaló que este domingo continuarán las labores con brigadas especializadas para sofocar el incendio.

Al menos 48 hectáreas de área natural de los distritos de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata en las faldas del volcán Misti vienen siendo arrasadas por un incendio forestal en la provincia de Arequipa, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El siniestro se inició al mediodía de este sábado, pero durante la tarde y la noche el fuego se expandió hacia distintas zonas debido a que el viento arrastró las cenizas a otros sectores.

De acuerdo con el COER Arequipa, un contingente de más de 200 personas, entre bomberos, policías y personal de las municipalidades de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata, trabaja intensamente para controlar las llamas.

A esta hora, el incendio es visible desde varios puntos de la ciudad, mientras que las autoridades locales solicitan apoyo a los diferentes municipios para sofocar el fuego.

Labores contra incendio continuarán este domingo

La Municipalidad Provincial de Arequipa informó que, de acuerdo con la información oficial actualizada a las 19:30 horas, 40 hectáreas en Miraflores fueron arrasadas; 5 hectáreas en Mariano Melgar y 3 hectáreas en Chiguata.

La comuna detalló que se han identificado dos focos principales: uno hacia Miraflores y zonas aledañas y otro hacia Chiguata y alrededores.

"Mañana continuará la intervención con brigadas especializadas y apoyo interinstitucional", remarcó a través de su cuenta en la red social Facebook.

Asimismo, sostuvo que se viene coordinando con los distritos el abastecimiento de camionetas con agua para reforzar el trabajo de las cuadrillas que combaten el fuego.

