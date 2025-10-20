Ministra de la Mujer sobre caso de menor agredida por su padrastro en Arequipa: "No quedará impune" [VIDEO]

La ministra Sandra Gutiérrez llegó a la ciudad para conocer más a detalle sobre el caso. Pese a la denuncia, el hombre se encuentra en libertad.

La ministra de la Mujer, Sandra Gutiérrez, llegó a Arequipa este domingo para hacer seguimiento sobre la denuncia contra un hombre, identificado como Jhon Rodríguez Roca, investigado por golpear a su hijastra de cuatro años en una vivienda ubicada en el distrito de Quequeña.

La funcionaria se trasladó hasta la comisaría de Yarabamba donde se reunió con los policías que están a cargo de la investigación, luego con representantes del Ministerio Público y aseguró que este caso de agresión no quedará impune.

"Estamos coordinando con la Policía y la Fiscalía. Estamos haciendo un trabajo articulado y tengan por seguro que este caso no va a quedar impune", declaró ante los medios de comunicación, sin dar más detalles del caso.

En las imágenes de la agresión, que se difundieron a través de las redes sociales, se observa a Jhon Rodríguez golpeando con un cable a la niña, abofeteándola e incluso intentando asfixiarla. Sin embargo, pese a las evidencias fue liberado por disposición de la Fiscalía.

La fiscal María del Rosario Lozada Sotomayor explicó que no se pidió prisión preventiva para el tipo porque se tomó en consideración un informe médico-legista en el que se indica que las lesiones de la menor eran leves.

Medidas de protección

El Décimo Tercer Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Humberto Valdivia Talavera, dispuso medidas de protección a favor de una niña de cuatro años que sería presunta víctima de maltratos por parte de su padrastro, John Carlos Rodríguez Roca. Esto luego de que se denunciara que el sujeto habría golpeado a la niña con un cable de celular.

El juez a cargo del caso prohibió al hombre acercarse tanto a la menor y su madre, por lo que deberá abandonar la casa donde vivía junto a ellas.

El magistrado también prohibió a la madre cambiar de domicilio en Arequipa sin comunicarlo al juzgado, a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección. Además, la exhortó a denunciar de inmediato cualquier nuevo acto de violencia contra su hija.

Estas medidas fueron adoptadas pese a la negativa inicial de la madre de brindar declaraciones ante la Policía Nacional frente a actos de violencia ocurridos contra la niña el pasado 16 de octubre.

De acuerdo con Fiscalía, el hombre es investigado en libertad bajo la modalidad de comparecencia con restricciones.