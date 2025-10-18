Arequipa: hombre que agredió brutalmente a su hijastra de cuatro años y fue liberado por Fiscalía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un caso de violencia familiar ha causado indignación en la ciudad de Arequipa, donde un hombre identificado como John Carlos Rodríguez Roca (25), fue detenido por agredir físicamente a su hijastra de tan solo cuatro años, en una vivienda ubicada en el distrito de Quequeña.

La agresión fue registrada en video por la madre de la menor, una joven de 22 años con cuatro meses de embarazo y que también fue atacada al intentar defender a su hija.

En las imágenes, que se difundieron a través de las redes sociales, se observa al sujeto golpeando con un cable a la niña, abofeteándola e incluso intentando asfixiarla.

Según el reporte policial, Rodríguez Roca se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Vecinos del sector, que afirmaron que las agresiones eran frecuentes en la vivienda, alertaron al Serenazgo.

“Se recibió una llamada sobre una madre de familia cuya menor hija estaba siendo agredida por su padrastro. De inmediato se envió un patrullero de Seguridad Ciudadana para que atienda la emergencia. Al llegar al punto se encontró a la señora desesperada con su menor hija en completo estado de shock”, sostuvo el sereno.

Detención y liberación

Tras el violento episodio, John Carlos Rodríguez Roca fue detenido por efectivos de la Policía Nacional de la comisaría de Yarabamba. No obstante, la Fiscalía de Violencia Familiar de Arequipa dispuso su libertad al tomar en consideración un informe médico-legista en el que se indica que las lesiones de la menor eran leves.

​En tanto, el Poder Judicial dispuso separar temporalmente a la niña y la madre. La menor fue trasladada a un albergue de la ciudad y su madre a un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia, mientras duren las investigaciones correspondientes.

Ministerio de la Mujer interviene en caso de niña agredida

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, viene atendiendo el caso de la menor víctima de violencia física y psicológica ejercida por su padrastro.

En ese sentido, indicó que personal del programa se trasladó hasta la vivienda de la menor, y en coordinación con la Unidad de Protección Especial (UPE), dispuso su traslado e internamiento en un Centro de Acogida Residencial.

Mientras que la madre de la niña, quien también fue víctima de agresión, recibió protección en uno de los servicios del MIMP.

Finalmente, afirmó que han solicitado medidas de protección a favor de la menor, así como la detención y el inmediato procesamiento del agresor.