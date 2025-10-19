Últimas Noticias
Poder Judicial rechaza nuevamente un pedido del exministro Juan Silva para el cese del mandato de prisión preventiva en su contra

Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El exministro de Transportes está no habido desde 2022. Interpool tiene vigente hasta el 10 de junio de 2027 una notificación roja de búsqueda, ubicación y captura a nivel internacional contra Silva.

El juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó nuevamente el último pedido que hizo el prófugo exministro de Transportes, Juan Francisco Silva, para que se ordene el cese del mandato de prisión preventiva por 36 meses que se le impuso en la investigación preparatoria que afronta, junto al expresidente Pedro Castillo, por los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

La defensa legal de Juan Silva alegaba que existen elementos de convicción que no fueron incorporados ni sometidos al momento de resolverse el requerimiento fiscal de prisión preventiva. Sin embargo, mediante una resolución emitida el último 13 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado Chekley determinó que los documentos presentados no eran suficientes para variar la medida judicial contra el exministro. 

Interpol tiene vigente hasta el 10 de junio del año 2027 una notificación roja de búsqueda, ubicación y captura a nivel internacional contra el extitular del MTC. 

El abogado de Juan Silva ha reiterado en las audiencias que su cliente denunció ante la Fiscalía y la Contraloría que un grupo de personas estuvieron manipulado la licitación pública relacionada al caso 'Puente Tarata', lo que originó que se anule el proceso. 

