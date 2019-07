El presidente Martín Vizcarra y varios gobernadores del sur del país. | Fuente: Foto: Presidencia Perú.

No se vislumbra el fin del conflicto. El alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera, y otros tres burgomaestres distritales se retiraron de la reunión que se lleva a cabo con el presidente de la República, Martín Vizcarra, por las protestas del proyecto Tía María.



El mandatario llegó a Arequipa junto al titular del Gabinete Nacional, Salvador del Solar, y los ministros de Energía y Minas, Ambiente y Defensa, para reunirse con autoridades de la macrorregión sur tras el inicio de las protestas ciudadanas contra la iniciativa minera.



La cita se inició poco después de la 06:00 de la tarde en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. En declaraciones a la prensa, Edgar Rivera cuestionó que el Ejecutivo no permita el ingreso de la prensa a la reunión.



"No hemos venido para una mesa de diálogo, porque nuestros hermanos del Valle de Tambo se están matando. Le hemos recomendado constantemente al presidente que no era momento de otorgar una licencia de construcción. Lamentablemente, lo entregó en un momento social no bueno; tenemos varios días de pato y no vemos una solución inmediata", dijo.