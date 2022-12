Gobernador de Ayacucho: "Vemos mucha pasividad en el Congreso y no hay reacción del Ejecutivo"

ayacucho | Fuente: Andina

Carlos Rua, gobernador regional de Ayacucho, lamentó que ni el Ejecutivo o Congreso han dado medidas para poner fin a la crisis política y social que se vive desde hace una semana en el país. En ese sentido, reveló que le dio sus reclamos a la presidente Dina Boluarte por lo que pasa en su región.

"Vemos que hay mucha pasividad en el Congreso, no hay reacción del Ejecutivo. Esto se pone cada vez más peligroso. No podemos tener más tiempo para tomar decisiones y buscar una pacificación a las regiones del país. En ese sentido, ayer conversé personalmente con la señora Boluarte y le dije que mi pueblo está sangrando y no es posible que como presidenta permita eso", expresó en el programa Todo se sabe de RPP.

El gobernador de Ayacucho criticó también que en Lima se haya tomado con indiferencia la muerte de ocho personas en su ciudad y las pocas decisiones que han tomado los ministros.

"En otros momentos, los ministros hubieran renunciado inmediatamente, porque ahora vemos como muere un ayacuchano, lamentablemente desde Lima miran con una indiferencia. Yo creo que los peruanos tenemos los mismos derechos. En ese sentido, manifiesto como gobernador mi preocupación y hasta el día de hoy vamos viendo cómo el Gobierno nacional, el Congreso, no soluciona esta crisis que vive el país y vamos a tener más muertos", manifestó el gobernador.

Por otro lado, Rua reiteró que la presidenta Dina Boluarte es la responsable de lo ocurrido en Ayacucho debido al decreto de estado de emergencia.

"Con este decreto de emergencia hemos tenido este enfrentamiento. Sabemos que la Policía tiene una función, nuestro Ejército está preparado para el terrorismo, entonces se ha ido de las manos y ha generado la cantidad de fallecidos. Nosotros estamos responsabilizando a la señora Dina Boluarte, porque es la encargada de nuestro país", expresó.

Queman y saqueos instituciones

Alrededor de unos 300 manifestantes quemaron y saquearon las instalaciones de la Corte Superior de Justicia, un banco y la sede de una empresa de telefonía en la provincia de Huamanga, en la región de Ayacucho.

Los sujetos ingresaron a la plaza de Armas en la ciudad para destruir las instituciones públicas y privadas. Esto pese al traslado de más policías para controlar los actos de violencia.

En la mañana también se conoció que dos sedes de la Fiscalía fueron quemados por los manifestantes que desde ayer intensificaron sus protestas exigiendo el cierre del Congreso, así como nuevas elecciones. Hasta el momento se conoce que ocho personas murieron en la región durante las manifestaciones.