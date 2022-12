La madre de la menor logró que su hija sea trasladada a Lima | Fuente: RPP Noticias

La madre de familia que ayer, domingo, vía RPP Noticias, solicitó el apoyo del Gobierno para trasladar a su hija de 14 años a Lima, quien fue herida en Andahuaylas durante los enfrentamientos con la Policía, logró que la menor pueda llegar a la capital para recibir atención médica especializada.

Angélica Beatriz Chávez Ciza hizo un pedido desesperado para que su hija, que fue herida por un perdigón en los enfrentamientos con la Policía, sea atendida de urgencia.

El gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rua Carbajal, dispuso de una ambulancia y un equipo médico del Establecimiento de Salud de Ocros para que apoye en las labores de transbordo y traslado de la menor, debido a que a la altura del puente Pampas se registró el bloqueo de la vía.

La menor llegó al Aeropuerto Alfredo Mendivil Duarte de Ayacucho y fue trasladada vía aérea a Lima.

Herida mientras pasaba por su casa

Angélica Chávez indicó que su hija fue herida cuando pasaba por su casa.

"Ella pasaba por la calle durante los enfrentamientos y le cayó un perdigón en el ojo izquierdo, ahora los médicos me dijeron que mi niña está muy grave, posiblemente pierda la vista. Lo único que yo quiero es que me apoyen por favor. La señora Dina Boluarte debe hacerse cargo de todo lo que está pasando, son personas inocentes que no tienen la culpa", expresó.

La señora también contó que tiene otro hijo herido debido a las protestas y señaló que no cuenta con los recursos para todos los gastos médicos pues tampoco puede trabajar debido al paro en Andahuaylas.

Según el diagnóstico médico, la menor presenta laceración y ruptura ocular con prolapso, razón por el cual será referida al Instituto Nacional de Oftalmología (INO).

Además, la madre de la víctima lamentó las acciones violentas que los efectivos policiales tuvieron contra la población.

"Por qué la presidenta los manda a nuestras tierras, si nosotros somos gente humilde, trabajadora, que nos ganamos la vida día a día. Yo soy una madre de 8 niños que me dedico a trabajar, a ganar el pan de cada día. A mis hijos los educo con mi esfuerzo", señaló.