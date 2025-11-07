Vientos de 50 km/h golpearon Ica y el Senamhi emitió extensión de alerta naranja para gran parte de la costa

Vientos de 50 km/h golpearon la región Ica el jueves. | Fuente: Senamhi

Fuertes vientos de hasta 50 kilómetros por hora golpearon ayer, jueves, la región Ica, específicamente la provincia de Pisco, reportó el corresponsal de RPP en la zona.

Nuestro periodista indicó que, en la provincia de Ica, se reportaron ráfagas de más de 30 km/h, lo que generó levantamiento de polvo y arena.

Este fenómeno climatológico, conocido coloquialmente como ‘Vientos Paracas’, afectó a la población. No solo se observó a muchos ciudadanos utilizando mascarillas o prendas para cubrirse el rostro, sino que el tránsito se vio alterado: los conductores redujeron significativamente la velocidad, ya que había poca visibilidad.

Estas condiciones estaban contempladas en el marco de la alerta naranja emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Sin embargo, el organismo informó que los fuertes vientos continuarán este viernes, de acuerdo con sus pronósticos.



#Ahora #Senamhi #MINAM Ica: distritos costeros reportan levantamiento de polvo y reducción de la visibilidad asociado al incremento de la velocidad de viento; asimismo Aeropuerto de Pisco registra vientos de hasta 50km/h, conforme al aviso vigente https://t.co/lnTVKT36Xn pic.twitter.com/hfI04HEoVB — Senamhi (@Senamhiperu) November 6, 2025

Alerta naranja en la costa peruana

Por ello, el Senamhi ha emitido una extensión de su alerta naranja para ocho regiones de la costa peruana, incluidas Lima y Callao; por vientos “de moderada a fuerte intensidad”.

“Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”, se lee en el comunicado del organismo.

La alerta naranja contempla las regiones Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Moquegua; y estará vigente hasta las 23:59 horas de este viernes.

De acuerdo con el pronóstico, se prevén vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, cercanos a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 38 km/h en la costa de Ica.

