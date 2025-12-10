Derrumbe en socavón de carbón deja dos mineros fallecidos en Cajamarca

Los rescatistas y pobladores han reportado problemas logísticos para llevar a cabo las labores de extracción. | Fuente: RPP

Dos trabajadores fallecieron en un socavón tras el derrumbe de una mina de carbón en el centro poblado de Rosaspampa, en el distrito de Chalamarca, en la provincia de Chota (Cajamarca), según confirmaron los ronderos y rescatistas.

Las víctimas fueron identificadas como Pascual Saavedra y Ángel Lumba. Ambos quedaron atrapados en zonas inestables del socavón, lo que ha dificultado las labores de rescate.

Debido a las complicaciones del terreno, solo el cuerpo de Lumba pudo ser rescatado alrededor de las 3:00 a.m. de hoy, miércoles. Así lo confirmó Santos Saavedra, rondero de la zona.

Asimismo, un tercer minero, identificado como Román Lumba, padre de Ángel, aún permanecería atrapado y con vida, según el reporte de las brigadas de rescate. Sin embargo, los equipos de extracción no han confirmado esta información.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Problemas logísticos en las labores de extracción

Los rescatistas y pobladores han reportado problemas logísticos para llevar a cabo las labores de extracción. Asimismo, fuentes de RPP en la zona han señalado que la inestabilidad del terreno ha impedido extraer los cuerpos o acceder al minero que estaría con vida sin poner en riesgo al personal.

Se espera que las labores de rescate de los ronderos, las brigadas locales y los vecinos continúen durante la mañana de este miércoles, con la colaboración del apoyo de los equipos del COER y el personal de salud.

La Policía también mantiene presencia en la zona y se espera un pronunciamiento oficial sobre el estado de la operación y los recursos desplegados.