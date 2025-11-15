Reynaldo Arenas asumirá el papel de Atahualpa en la recreación de su captura en Cajamarca

La histórica plaza de Armas será escenario de la dramatización que recuerda el encuentro entre Pizarro y el inca Atahualpa durante la conquista española.

Este domingo 16 de noviembre, la región de Cajamarca conmemorará un nuevo aniversario de “El encuentro entre dos mundos”, denominación con la que se recuerda la llegada de los españoles al territorio andino y el inicio de la conquista del Imperio incaico.

Como parte de las actividades oficiales, el reconocido actor peruano Reynaldo Arenas participará de una representación histórica en la que dará vida a Atahualpa en el momento de su captura.

¿Dónde será la escenificación?

La escenificación tendrá lugar en la plaza de Armas de Cajamarca, un espacio simbólico, porque fue precisamente allí —entonces una plaza incaica— donde Francisco Pizarro llegó con sus hombres y logró capturar al inca, hecho que marcó el comienzo del fin del Imperio y el inicio de un proceso de mestizaje que transformó profundamente la historia del país.

La puesta en escena busca recordar y reflexionar sobre este episodio decisivo, considerado uno de los más emblemáticos de la época prehispánica y colonial.

Aunque este año la actividad central será la representación de la captura, en los días previos se realizaron otras iniciativas conmemorativas. Entre ellas destacó una caminata histórica que partió desde Lambayeque hacia Cajamarca, cuyos participantes llegaron este sábado a Shicuana, un lugar conocido como el primer punto de descanso de los españoles antes de ingresar a la ciudad y maravillarse con la amplitud de la plaza incaica.

