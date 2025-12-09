Últimas Noticias
Cajamarca: derrumbe en socavón de carbón deja tres mineros atrapados

por Jair Zevallos Morón

Las labores de rescate iniciaron cerca de la 1.00 a.m. y continuaron esta mañana, con apoyo de autoridades locales, ronderos, personal de salud y pobladores.

Cajamarca
Hasta el momento se desconoce el estado de los mineros.
Tres obreros permanecen atrapados tras el derrumbe de una mina de carbón ocurrido en el centro poblado de Rosas Pampa, distrito de Chalamarca, en la provincia cajamarquina de Chota, según testigos de la zona.

El accidente ocurrió en un socavón minero que tiene cerca de 200 metros de profundidad. Aún no se ha podido señalar los nombres de los mineros atrapados. 

Las labores de rescate iniciaron cerca de la 1.00 a.m. y continúan esta mañana, con apoyo de autoridades locales, ronderos, personal de salud y pobladores; quienes vienen removiendo tierra y rocas, para intentar llegar a la zona donde se presume estarían los trabajadores.

Hasta el momento, se desconoce el estado de los mineros. En tanto, la comunidad permanece reunida en torno al socavón brindando ayuda y soporte a los equipos de rescate.

Cajamarca socavón Mineros

