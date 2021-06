Cajamarca: Presidenta de mesa en Chota asegura que firma en acta de sufragio sí es suya y no falsa como señaló Fuerza Popular

Rosa Marisol Irigoyen Sánchez mostró los documentos que acreditan la validez de su firma. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Abraham Ibáñez

La presidenta de una de las mesas de votación que fue observada por Fuerza Popular en Chota (región Cajamarca), aseguró a RPP Noticias que la firma registrada en el acta electoral sí le pertenece.

Se trata de Rosa Marisol Irigoyen Sánchez, quien estuvo a cargo de la mesa n.° 011988 del Instituto Pedagógico del caserío Rojas Pampa. Ella nos contó que estuvo presente durante todo el proceso electoral de la segunda vuelta y que su único error fue firmar rápido el acta donde se anotaron los votos.

"Sí es mi firma, en caso de cualquier cosa, así me lleven adonde... yo tengo que responder, porque esa sí es mi firma. Por desconocimiento, cualquier firma no puede coincidir con el DNI, cualquiera puede tener su error, eso quiero aclarar. (...) Por el apuro, ahí te dicen rápido que entregues, que rápido firmes las actas", reiteró.

En declaraciones a RPP, Irigoyen Sánchez dijo tener todos los documentos que acreditan su participación en el proceso electoral. Incluso, precisó que también participó en la primera vuelta como miembro de mesa, por lo que pidió a la lidereza de Fuerza Popular que se rectifique.

"(A Keiko Fujimori) Quisiera decirle que está equivocada, porque yo estuve ahí presente. Esa es mi firma, quiero desmentir(la). A cualquiera no le puede decir que no es su firma, nosotros somos gente del campo, no es para que digan que estamos cogiendo firmas de otros", protestó la mujer.

En esta mesa de sufragio, según contó Irigoyen Sánchez, estuvieron presentes personeros de Fuerza Popular y de Perú Libre, con quienes contó los 230 votos que se registraron ese día.

