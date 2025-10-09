Manifestantes se movilizan en cuarto día de paro regional en Jaén: reportan siete bloqueos en distintas vías de Cajamarca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cientos de personas se movilizaron por las principales calles de Jaén en el cuarto día del paro regional indefinido que se mantiene en Cajamarca. | Fuente: RPP

Cientos de personas se movilizaron por las principales calles de Jaén en el cuarto día del paro regional indefinido que se mantiene en la región Cajamarca. La protesta es encabezada por la Federación Subregional de Rondas Campesinas y cuenta con la participación de autoridades locales, gremios y cooperativas.

La marcha recorrió el centro de la ciudad, pasando por la comisaría y el Ministerio Público, donde se expusieron demandas relacionadas con la minería ilegal, la inseguridad ciudadana y la situación del aeropuerto. La ciudad permanece paralizada en un 80 %, con mercados y negocios cerrados.

En la provincia, los bloqueos se han intensificado y mantienen incomunicadas varias rutas. El tránsito está totalmente interrumpido en la vía Jaén–San Ignacio, a la altura del cruce a Bellavista, así como en los sectores La Colina y Montegrande.

En tanto, en la carretera hacia la costa, el punto más crítico continúa siendo Chiple, jurisdicción de Cutervo, donde los manifestantes solo permiten el paso peatonal por momentos, dejando a cientos de viajeros varados y durante horas bajo el sol.

Asimismo, la carretera Jaén–Amazonas–San Martín sigue completamente bloqueada, con piquetes de ronderos apostados en Chamaya y el sector El Molino, mientras vehículos permanecen detenidos a lo largo de varios kilómetros.

En toda la región Cajamarca, se reportan al menos siete puntos de bloqueo simultáneos, lo que ha paralizado el transporte interprovincial y generado dificultades para el abastecimiento de alimentos y combustible.

Estos cuatro días de cierre de carreteras también ha originado problemas de salud en la zona de Chiple, donde el centro de salud local informó que atiende a unas 20 personas al día con cuadros de deshidratación y agotamiento físico, tanto entre manifestantes como entre pasajeros varados.

El personal médico alertó sobre la falta de agua y alimentos, mientras los viajeros esperan por horas un pase temporal que les permita continuar su trayecto.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Puntos bloqueados por el paro de ronderos en Cajamarca

- Carretera Fernando Belaunde Terry, sector Chiple

- Carretera Fernando Belaunde Terry, sector Chamaya

- Carretera Jaén - San Ignacio

- Carretera Jaén - Chamaya

- Carretera Chota - Cajamarca: Cochabamba

- Carretera Chota - Cajamarca: desvío hacia Santa Cruz

- Carretera Cajamarca - Bambamarca (El Empalme)