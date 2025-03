Jaén: denuncian hallazgo de vellos en enlatados del programa Wasi Mikuna

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Waki Mikuna dijo estar haciendo indagaciones y se pronunciará cuando haya resultados | Fuente: RPP

Padres de familia de la Institución Educativa N.° 016 del Centro Poblado Puentecillos, en el distrito de Santa Rosa, en la provincia cajamarquina de Jaén, denunciaron el hallazgo de vellos en las conservas de pollo distribuidas por el programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma).

El incidente fue reportado durante la preparación de los alimentos escolares, según precisó una madre de familia.

"Se han encontrado vellos supuestamente. Son pequeños. Delante de padres de familia, de la directora y de las profesoras vimos. Yo pensé que eran gusanos. Al momento en que nosotros abrimos el pollo enlatado era prácticamente vellos", aseveró.

De acuerdo con la denuncia, el hallazgo se produjo en presencia de padres de familia, docentes y personal de cocina, quienes constataron que los vellos estaban incrustados en el enlatado de pollo Doña Nutricia.

Wasi Mikuna dijo estar haciendo indagaciones

La madre expresó su preocupación por la calidad de los alimentos entregados a los niños en el inicio del año escolar 2025 y recordó que en años anteriores ya se habían reportado irregularidades con enlatados distribuidos en el programa.

Ante esta situación, señaló que han solicitado la presencia de las autoridades responsables para inspeccionar los productos y garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo. Asimismo, indicó que, de no obtener una solución, rechazarán la recepción de estos productos en futuras entregas.

RPP buscó el descargo de Wasi Mikuna y, a través del encargado de Imagen Institucional, comentaron que se están realizando las indagaciones en la institución educativa conforme establecen los protocolos, y se pronunciarán cuando haya resultados.

Midis solicitó la "no liberación, no distribución y no consumo" del producto

Tras conocerse la noticia, el Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo pidió que no se consuma el producto hasta que exista un pronunciamiento al respecto.

"Ante esta alerta (...) sobre una presunta materia extraña en la conserva de pollo, el programa Wasi Mikuna informa que (...), al tomar conocimiento de manera inmediata, acudió a la institución educativa donde, en presencia de los integrantes del comité de alimentación escolar y comunidad educativa procedió a verificar el lote del producto. Se procedió a revisar el muestreo de los alimentos; en tanto, se suspendió el uso y consumo del lote involucrado", se puede leer en el documento.

"De manera preventiva, se solicitó a las unidades territoriales que cuenten con este producto la no liberación, no distribución y no consumo hasta un pronunciamiento de la autoridad sanitaria en salvaguarda de la salud de los escolares", continúa.