"Mi prioridad es quedarme en el Perú": exministro Demartini responde a pedido de impedimento de salida del país

Julio Demartini, exministro de Desarrollo e Inclusión Social, se presentó en la audiencia judicial llevada a cabo este martes, en la que se abordó el pedido de impedimento de salida del país en su contra formulado por la Fiscalía, en el marco de las investigaciones por el caso Qali Warma.

Cabe indicar que el pasado 25 de febrero el Ministerio Público solicitó esta medida coercitiva contra Demartini Montes por un plazo de 9 meses, mientras se le investiga por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

Según la Fiscalía, el exministro, presuntamente, se habría "interesado indebidamente en un contrato u operación a favor de la empresa Productos Gambrinus Werner Riepl Wahl", a fin de que esta provea de alimentos al programa social Qali Warma, actual Wasi Mikuna, durante el 2024 y el 2025.

Esto a raíz de un audio proporcionado por un colaborador eficaz a la Fiscalía, en donde se escucharía a Carlos Guillén Anchayhua relatar cómo es que Julio Demartini, en calidad de titular del MIDIS, habría favorecido ilícitamente a dicha empresa.

Demartini: "No hay ningún hecho concreto para ser embajador, y así lo hubiera, mi prioridad es quedarme en el Perú"

Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal Marcial Paúcar Chappa alegó que se configura el peligro de fuga del exministro porque "cuenta con medios económicos para realizar viajes al extranjero" y se habría anunciado una eventual designación suya como embajador del Perú ante el Vaticano.

"A partir de las declaraciones brindadas por el presidente del Consejo de Ministros se habría señalado que el citado investigado podría ser nombrado próximamente como embajador peruano en el Vaticano, en Roma, Italia", indicó el representante del Ministerio Público. Además, señaló que Demartini "se encuentra comprendido como presunto autor del delito de obstrucción a la justicia, vinculado a otros altos funcionarios" en otra carpeta fiscal vinculada al caso Qali Warma.

"Todo este aspecto evaluado en su conjunto indefectiblemente generaría un latente peligro de fuga permanente de dicho investigado, pues resulta evidente el riesgo de que abandone el país de manera indefinida […], en razón a su capacidad económica por el cargo otrora ejercido y por el eventual cargo a ocupar pueda solventar un asiento familiar en el extranjero, situación que pondría en riesgo la finalidad de la presente investigación", señaló el fiscal.

Ante ello, Demartini señaló que su "prioridad" es quedarse en el Perú y que cuenta con un contrato vigente como asesor en el Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur), recientemente suscrito.

"No hay ningún hecho concreto para ser embajador, y así lo hubiera, mi prioridad es quedarme en el Perú, seguir trabajando, esta es la razón del nuevo contrato. Yo vivo de mi trabajo, no tengo empresas, y mi trabajo principalmente es ser gestor público, lo dice mi hoja de vida, en los tres niveles de gobierno que he trabajado por casi 30 años. Por eso, pongo mis conocimientos técnicos para eso y por eso es que estoy trabajando ahora y seguiré trabajando acá en mi patria”, aseguró.

El exministro indicó que el "impedimento de salida es cuando se tiene que asociar que una persona quiere huir" y que él no tiene esa intención. Además, señaló que ha denunciado a las personas que participan en la conversación registrada en el audio en poder de la Fiscalía, pues habrían tenido la intención de incriminarlo en hechos ilícitos.

"Yo lo que más quiero es que estas cosas se esclarezcan, no tengo nada que ocultar […] Y por dichos de terceros, por comentarios de terceros […] que he denunciado a esas personas porque quiero saber cuál fue el motivo de esta conversación […] Estas personas aparentemente han tenido la intención de incriminarme en hechos en los que no he participado y no participaría por temas de convicción y ética”, puntualizó.