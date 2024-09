Es necesario actualizar el plan nacional de prevención de incendios forestales, según José Luis Capella

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Es necesario actualizar plan nacional de prevención de incendios forestales, según José Luis Capella: "Es un plan vencido"

José Luis Capella, director del Programa de Bosques de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, remarcó la necesidad de actualizar el Plan de Prevención de Riesgos de Incendios Forestales, elaborado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y que recoge información hasta el 2016.

"No está actualizado y no es una herramienta que puedan impulsar y utilizar", manifestó Capella sobre implementar esta normativa en el marco de la emergencia que se vive en diferentes regiones por la ocurrencia de estos incendios.

"Tenemos que entender que esta es la nueva realidad que vamos a vivir, donde no tenemos que prepararnos para estas cosas como si fueran eventos imposibles de determinar, como un terremoto o algo, sino como una nueva realidad en donde las condiciones ambientales son importantes", apuntó.

Asimismo, precisó que el Código Penal establece penas de hasta 12 años de cárcel por la quema de bosques en la Amazonía; no obstante, no incluye inundables, bojedales y páramos, con lo cual el Ministerio Público no tiene cómo procesar a los responsables cuando ocurre en dichas zonas.

"Desincentivar" prácticas ilícitas

Capella también se refirió a la práctica de quema de pastizales para hacer uso de tierras agrícolas, ampliar frontera agrícola o actividades ilícitas como el tráfico de tierra, y destacó la importancia de "desincentivar" dichas prácticas.

"Hay que hacer actividades de interdicción muy fuertes, desincentivar normas que pueden dar la impresión de impunidad y, por otro lado, hay que darle un papel muy importante al carácter del Ministerio Público -que lo tiene- de desincentivar estas actividades", refirió.

Como medidas posteriores al control de los incendios, el especialista apuntó la necesidad de restaurar las tierras para evitar su abandono y recordó que existe un programa nacional de restauración, al cual se le puede destinar recursos con más agilidad tras la declaratoria de estado de emergencia.

Asimismo, apuntó que el Estado "carece de centros de rescate de fauna", en referencia a las miles de especies afectadas por los siniestros.

"Solamente el altruismo de personas, familias y empresas que tienen sus centros de rescate es lo que salva la fauna cuando ocurren estas cosas, tiene que haber centros de rescate nacionales y hay un proyecto de norma también en ese sentido", dijo.

"Tenemos que darle más énfasis a las actividades económicas que sí son amigables con el bosque", añadió.