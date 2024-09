Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Jaén: obispo pide investigar a causantes de incendios forestales

Monseñor Alfredo Vizcarra, obispo de la provincia de Jaén, en la región Cajamarca, expresó su preocupación por los incedios forestales que se registran el distrito de San José del Alto, que han consumido más de 2000 hectáreas de bosques.

En diálogo con RPP, el religioso señaló la importancia de realizar una investigación seria para determinar quienes están detrás de estos incendios forestales que enfrentan el distrito de San José del Alto.



"He sabido que han capturado a dos personas, pero es lamentable que no se haya investigado un poco más. ¿A caso solo basta con que ellos digan que fue un comportamiento irresponsable? A mi me parece que se tiene que investigar qué está pasando, por qué suceden estos indencios", dijo.



Pidió ayuda a las autoridades para enfrentar la emergencia



Monseñor Vizcarra también hizo un llamado a la acción conjunta de las autoridades y la ciudadanía para enfrentar la crisis. Asimismo, destacó una propuesta del alcalde de Jaén, José Tapia, para iniciar un proyecto de reforestación en las áreas afectadas para lo cual consideró que se requiere un esfuerzo interinstitucional.



La crítica de monseñor Vizcarra también señaló que tanto el gobierno distrital, provincial y regional han admitido que la situación ha sobrepasado sus capacidades. Además, dijo que el apoyo desde el gobierno central sigue siendo insuficiente.



San José del Alto es uno de los focos más graves por los incedios forestales. En este distrito se concentra doce puntos de fuego activos, y las temperaturas extremas, sumadas a la nube de humo que cubre la ciudad, han exacerbado las condiciones de vida de los habitantes.