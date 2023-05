Callao Bellavista: padres de familia piden regreso de la virtualidad en colegio ante amenazas de muerte a estudiantes y maestros

Padres de familia del colegio Dora Mayer, ubicado en el distrito de Bellavista, solicitaron la suspensión de las clases presenciales y regresar a la virtualidad debido a una serie de amenazas que han recibido los estudiantes y los docentes a través de las redes sociales.

En conversación con RPP Noticias, indicaron que el último fin de semana diversos alumnos han recibido mensajes de muerte por WhatsApp, los cuales estuvieron acompañados por imágenes de armas de fuego.

Ante esto, la directora del plantel pidió apoyo en la comisaría de Ciudad del Pescador. Por ello, este lunes un grupo de policías llegó hasta la institución educativa para brindar seguridad.

"Para todos los padres de familia. No dejemos de averiguar de quiénes han venido esas amenazas. Tampoco dejen de cuidar a sus hijos. No queremos que la Policía esté una o dos semanas. Queremos que la investigación siga para saber quién hizo esta amenaza, sea broma o no, pero como papás seguimos preocupados. Por ello, queremos que haya clases virtuales o mayor seguridad para nuestros hijos y nuestros maestros", indicó Yanet Sánchez, una de las mamás del centro educativo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que esta semana reforzará la vigilancia en los exteriores del colegio Dora Mayer. Además, están empleando dispositivos para detección de metales y otros objetos que sean peligrosos para la integridad de los estudiantes.

Escolar está en UCI tras consumir una pastilla dentro de colegio por un supuesto reto

En horas de la mañana de este martes, otra institución se hizo noticia luego de que una niña de 11 años quedara grave tras consumir una pastilla por un supuesto reto dentro.

El lunes en la mañana, los padres de la menor recibieron una llamada telefónica indicando que la estudiante se había desvanecido y estaba vomitando. Por tal motivo, se la trasladó a una posta, pero cuando llegaron los padres se les informó que la niña estaba convulsionando y fue conducida al Hospital Cayetano Heredia.



El martes, decenas de padres del colegio 3049 Tahuantinsuyo de Independencia llegaron hasta el plantel tras suspenderse las clases y para solidarizarse con la familia de la escolar afectada. Personal de Defensoría del Pueblo de la Policía Nacional del Perú y funcionarios del Ministerio de Educación llegaron hasta la institución educativa.

"La obligaron a tomar la pastilla"

Según versión del padre de familia, su hija fue inducida a consumir una pastilla de clonazepam, como parte de un reto viral. "Lo que nos dice la compañera que la niña se negó a tomar la pastilla... queremos la cámara de dónde fue ingresada ella cuando se tomó la pastilla, como que la obligaron a tomar la pastilla", relató a RPP Noticias el padre de la escolar afectada.

Precisó que la mamá de la estudiante que se negó a tomar la pastilla es la que reveló lo ocurrido con las menores de edad. "La propia directora nos llamó en pleno hospital con la niña, que ella estaba con las amigas, vio la pastilla y se la tomó. Cosa que es mentira", agregó.