Callao: Cantante y bailarina son asesinados por desconocidos en la zona de Sarita Colonia

El salsero Johan Mora (28) y la bailarina Ariaña Cañola (19), de la agrupación ‘La Timbera Orquesta’ fueron atacados a balazos cuando realizaban una presentación.

El cantante Johan Mora Castro (28), líder de la agrupación La Timbera Orquesta, y su bailarina Ariana Cañola (19), fueron asesinados a balazos por unos desconocidos esta madrugada cuando terminaban de realizar una presentación en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, en la zona de Sarita Colonia, en el Callao.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital Daniel Alcides Carrión, pero los médicos nada pudieron hacer debido a la gravedad de sus heridas. Personal de la Depincri Callao llegó al lugar del crimen para iniciar las diligencias correspondientes.

La agrupación salsera La Timbera Orquesta había celebrado el pasado 15 de octubre su tercer aniversario con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores en sus redes sociales. Amigos y familiares se han pronunciado a través de sus cuentas de Facebook e Instagram para despedirse de ambos jóvenes.

Por el momento se desconoce oficialmente las causas de este ataque contra los artistas. La Policía no descarta que se trate de un posible caso de extorsión o ajuste de cuentas.

Hombre es asesinado en la puerta de una bodega

Los crímenes en el Callao continúan. Un hombre, identificado como Tomás López Tarazona (52) fue asesinado de varios disparos cuando se encontraba en una bodega ubicada en el asentamiento humano Ampliación Carrión, también en el sector Sarita Colonia.

Según información policial, la víctimaba estaba tomando unas cervezas con unas personas cuando un sujeto se acercó a él y le disparó varias veces. La PNP señaló que López Tarazona registra antecedentes por robo agravado.