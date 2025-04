Desconocidos realizaron disparos al aire al interceptar bus de la empresa Consorcio Roma en el Callao

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los pasajeros de uno de los buses de la empresa Consorcio Roma, que cubre la ruta Ventanilla-San Juan de Lurigancho (SJL), vivieron momentos de terror cuando la unidad fue interceptada por un automóvil oscuro desde donde desconocidos realizaron disparos al aire.

El hecho violento ocurrió la noche de ayer, viernes; cuando el bus se desplazaba por la avenida Néstor Gambeta, en el distrito de Ventanilla, en el Callao. Los pasajeros, en medio de gritos de pánico, tuvieron que tirarse al piso de la unidad o esconderse tras los asientos al escuchar los disparos, luego de lo cual los atacantes se dieron a la fuga.

Pocas unidades de la empresa salieron a hacer su ruta este sábado

Aunque el hecho violento desató el pánico entre los pasajeros, ninguno de los disparos impactó en la unidad y tampoco se registraron heridos, según determinó la Policía Nacional del Perú (PNP). El chofer también resultó ileso y fue el que condujo el bus hasta la Comisaría PNP de Ventanilla, donde interpuso la denuncia y rindió su manifestación de lo ocurrido, aunque se negó a dar declaraciones a la prensa.

Por su parte, las autoridades policiales manejan la hipótesis de que el ataque pudo ser un intento de asalto o se dio para amedrentar al chofer por un presunto cobro extorsivo. Cabe recordar que, en septiembre pasado, la empresa Consorcio Roma paralizó sus servicios por 24 horas, luego de un ataque extorsivo contra uno de sus buses, tras lo cual un conductor resultó herido de bala.

Esta mañana, un equipo de RPP llegó hasta la zona de José Carlos Mariátegui, en el distrito de SJL, donde se ubica el paradero inicial de la referida empresa de transportes. En el lugar, se pudo constatar que pocas unidades salieron a hacer su recorrido habitual tras lo ocurrido anoche.

"Estamos viendo que no hay carros, algunos de miedo no salen. Este paradero para lleno de carros. Estamos viendo que algunos tienen miedo y no salen. Estamos sin apoyo del Gobierno y nos sentimos desamparados. Tenemos hijos, familia", indicó uno de los choferes de Consorcio Roma.

Asimismo, los pasajeros indicaron que sienten temor todos los días al abordar buses, debido a los ataques extorsivos a las empresas de transporte. Además, indicaron que había poca presencia policial o que esta era intermitente en dicha zona.