Alcaldes se pronuncian tras aprobación de uso de pistolas eléctricas para serenos: "Es tardía la reacción del Congreso"

"No quiero ver el el vaso medio vacío, pero es tardía la reacción del Congreso", dijo Espinoza | Fuente: RPP

Renán Espinoza, alcalde de Puente Piedra, se refirió a la aprobación por parte del Congreso de la ley que faculta a los miembros del Serenazgo a utilizar armas de electrochoque como medida de defensa. Al respecto, dijo que era una medida tardía, pues los delincuentes están mejores armados.

"No quiero ver el el vaso medio vacío, pero es tardía la reacción del Congreso. Mayores elementos para que el Serenazgo pueda actuar pedíamos hace un buen tiempo atrás. Hoy ya no tiene mucho sentido. Un sereno obviamente no se va a enfrentar con un delincuente que tiene arma larga con una pistola de electroshock", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"A estas alturas deberíamos pensar ya en darle a los serenos armas de fuego. Y esto claramente con la preparación que esto significa. Lamentablemente, vengo escuchando en los últimos meses que cada vez que nosotros pedimos que nuestro cuerpo de Serenazgo esté mucho más equipado siempre salen con la falacia de que no porque no están preparados. Pero obviamente, como todo en la vida, tenemos que prepararnos antes de iniciar cualquier labor", agregó.

Alcalde de San Luis considera que serenos "necesitan un medio de defensa"

Por su parte, Ricardo Pérez, alcalde de San Luis, precisó que en estos momentos la delincuencia ha rebasado la capacidad de la Policía, por lo que consideró necesario que los serenos tengan un medio de defensa.

"Yo he sido uno de los que estuvo en contra en un principio, porque la verdad es que hay que preparar bien al sereno para poder utilizar estas pistolas. ¿Cuál es la ley que los ampara? Si a un policía lo meten preso por haberse equivocado o haber abusado del arma. Esta también es un arma. Tenemos que ver cuál es el amparo legal para que nuestros serenos estén amparados debidamente", aseveró.

"Por otro, es cierto también que necesitan un medio de defensa. La delincuencia ha rebasado ya. La delincuencia ha superado en este momento toda perspectiva que la Policía Nacional viene realizando, que el Estado viene realizando y que lamentablemente no está cumpliendo con los objetivos que necesitamos todos", finalizó.