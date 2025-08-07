Últimas Noticias
Menor de 16 años continúa desaparecido tras haber ingresado al mar en playa de Ventanilla

Menor de 16 años desaparece tras ingresar al mar en playa de Ventanilla
A la espera de que se responda a su petición, en la vivienda del menor ya se velan algunas de sus prendas y objetos, entre ellas una pequeña guitarra y la bicicleta que usó para llegar a esta playa. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El adolescente ingresó al mar de la playa Costa Azul junto con un amigo; pero no logró salir. Su padre ha solicitado el apoyo de la Marina de Guerra para iniciar las labores de búsqueda.

Callao
00:00 · 02:25

Un menor de 16 años se encuentra desaparecido tras haber ingresado al mar de la playa Costa Azul junto con un amigo la tarde del último miércoles en el distrito de Ventanilla.

En diálogo con RPP, el padre del adolescente relató que su hijo llegó junto con otros tres amigos a la playa, ubicada a unos 15 minutos del centro de Ventanilla, pero solo él y otro compañero entraron al agua buscando llegar a un barco que se hallaba a unos 35 metros de distancia de la orilla.

Así, Guido Escobedo Flores ha solicitado ayuda a las autoridades para iniciar las labores de búsqueda y poder ubicar al menor, quien lleva más de 12 horas desaparecido.

"Lo que me dicen es que estaba ahí pidiendo auxilio, que la mano se le veía y no había ningún salvavidas. La Marina de Guerra tiene buzos, tiene todo, todo, se han preparado para todo, yo creo que ellos deben sacar el cuerpo", expresó.

Desde tempranas horas de este jueves, Escobedo Flores llegó a la playa y la recorrió junto con otros familiares, emprendiendo por su propia cuenta las labores de búsqueda.

A la espera de que se responda a su petición, en la vivienda del menor ya se velan algunas de sus prendas y objetos, entre ellas una pequeña guitarra y la bicicleta que usó para llegar a esta playa.

Las cosas como son

El paro de transportistas, la informalidad y la debilidad del Estado

Sería un grave error no aprender algunas lecciones del paro convocado por dirigentes de gremios de transportistas. La más importante de ellas remite a la principal función del Estado: garantizar la seguridad de las personas y su derecho a trabajar.
Tags
Ventanilla Callao

