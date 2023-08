Ciro Castillo dice que su voz fue editada en audio donde supuestamente sugiere asesinar a exasistente

Actualidad Ciro Castillo: "Es mi voz y no es mi estilo"

Ciro Castillo | Fuente: RPP

El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, aseguró este miércoles que su voz fue editada en un audio, revelado en el programa Panorama, donde aparentemente sugiere asesinar a su exasistente Elvira Maladengoitia tras el presunto cobro de un soborno en su gestión.

En el programa de La Rotativa del Aire, Ciro Castillo Rojo respondió así a la denuncia de un empresario, quien reveló que la autoridad le solicitó 300 000 soles como presunto pago para gestiones irregulares dentro del Gobierno Regional del Callao; sin embargo, dijo que solo entregó la mitad de ese monto a Elvira Madalengoitia.

"Hemos hecho la investigación del caso y hemos sometido a peritaje este audio y han hecho un collage de mi voz (...) parcialmente es mi voz, pero las groserías que se dicen ahí no es mi voz y no es mi estilo. Repito. Esto se está investigando en la Fiscalía. Jamás hemos recibido ni un solo centavo, jamás he recibido nada y no se han encontrado nada", dijo.

Ciro Castillo Rojo también señaló que no conoce al citado empresario del audio, pero que algo recordaba de él.

"No conozco al señor, no sé si lo reconocería. Pero sí él cree que tiene la razón que se presente y se hagan las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Y nosotros, ya le he dicho a las autoridades y a la Fiscalía, vamos a poner nuestras cuentas, nuestros teléfonos y absolutamente todo pongo a disposición de las autoridades para que investiguen", afirmó.

Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao | Fuente: RPP

Elvira Madalengoitia tenía órdenes de servicio con el GORE Callao desde enero del 2023 como asistente administrativa. | Fuente: GORE Callao

Además, Ciro Castillo Rojo aprovechó para aclarar que nunca se ha reunido con proveedores del Gobierno Regional del Callao.

"Todo lo hago en mi despacho y todo lo hago de acuerdo a ley. He venido con las manos limpias y voy a salir con las manos limpias. Seguramente hay gente interesada que me quiere cargar en ese sentido, hacer como, se dice vulgarmente, bullying para sacarme de la gobernación", aseguró.

"No hay ninguna cosa misteriosa ahí"

En relación a su exasistente Elvira Maladengoitia, Ciro Castillo Rojo explicó que ella fue contratada como secretaria en el GORE Callao, señaló que no tuvo privilegios e informó que este tema se encuentra en investigación en la Fiscalía.

Según un reportaje dominical de Punto Final, Elvira Madalengoitia mantenía una relación sentimental con el gobernador del Callao. Ella tenía órdenes de servicio con el GORE Callao desde enero del 2023 como asistente administrativa. Sin embargo, ante la polémica surgida por el contrato de la mujer, se dio por finalizada su orden de servicio en junio.

"Relación de jefaturada y jefe, yo era el gobernador y la señora trabajaba como asistente de la gobernación. Por lo tanto, no hay ninguna cosa misteriosa ahí", manifestó.