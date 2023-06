Jefe del INPE califica de "excepcionales" los casos de agentes implicados en sobornos de reclusos

Actualidad Agentes del INPE fueron grabados recibiendo dinero en penal Sarita Colonia

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, calificó protagonizados por parte agentes penitenciarios que fueron grabados recibiendo dinero en penal Sarita Colonia. Además, afirmó que solo uno de los tres videos revelados por un programa periodístico dominical corresponde a junio de este año.

"Estos son unos hechos excepcionales, yo defiendo la integridad de los servidores penitenciarios", afirmó en entrevista con el programa La Rotativa del Aire. "No niego lo que ha ocurrido, pero en un penal pueden existir 100 servidores y bastará que dos o tres crucen la línea de corrupción y ocurre lo que hemos visto", añadió.

Javier Llaque recordó que se formuló, a través del procurador, una denuncia penal y también un proceso administrativo disciplinario en los órganos internos del INPE. Esto último, afirmó, implicó la separación en funciones de lo agentes y una denuncia penal que se encuentra en manos de la Fiscalía anticorrupción.

"Los dos (agentes) que tienen un proceso administrativo disciplinario han sido separados de sus funciones y están en la oficina de recursos humanos realizando labores administrativas de la región", precisó.

"No puedo disponer medidas más radicales"

El jefe del INPE destacó que desde el inicio de su gestión en el INPE se intervino "a 70 servidores en puerta", 33 de los cuales fueron denunciados penalmente por el Procurador para evitar que "contaminen los penales".

Además, Javier Llaque aclaró los agentes grabados recibiendo coimas no han sido destituidos aún del INPE porque la ley no lo permite, y si lo ordenara estaría incurriendo en abuso de autoridad.

"La ley no me permite destituirlos hasta que no acabe el proceso administrativo disciplinario. No tenemos el mecanismo legal, es por ello que en estos momentos es probable que el Congreso de facultades legislativas al Ejecutivo, de ser así vamos a instaurar el proceso inmediato en el proceso administrativo disciplinario. ¿Qué implica ello? Que cuando encontremos casos en flagrancia como el que hemos visto anoche podamos destituirlos en 24 o 48 horas, pero actuamente el marco legal dice que yo no puedo disponer medidas más radicales hasta que no acabe el proceso administrativo. Eso se llama el debido proceso", expresó.

El programa Panorama reveló videos en los que se observa a agentes del INPE recibir dinero de presos del penal Sarita Colonia, en el Callao, para permitirles el consumo de drogas, entre otras actividades ilícitas.

Reestructuración del INPE

La noche del domingo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), anunció la reestructuración del INPE tras la revelación de pagos de sobornos por parte de reclusos a agentes penitenciarios.

A través de un comunicado, precisó que se está instruyendo a los funcionarios del INPE a adoptar las acciones administrativas inmediatas para sancionar, drásticamente y detrno del amrco de la ley, a todos los responsables de actos de corrupción.

"Se dispondrá la reestructuración del Instituto Nacional Penitenciarios-INPE, para la cual se conformará un grupo especializado de alto nivel, que presentará propuestas orientadas a la adecuada organización y gestión administrativa de la referida institución; con la finalidad de lograr mayor seguridad en los centros penitenciarios, con un enfoque de integridad y lucha contra la corrupción", indicó.



El Minjusdh aprovechó para reafirmar su compromiso para enfrentar la corrupción, y condenó todo acto que ponga en riesgo la seguridad y tranquilidad de todos los peruanos.

Videos corresponden al 2022

En la víspera, el INPE anunció que tomará acciones sobre el caso de agentes penitenciarios implicados en caso de corrupción en penal del Callao, según reveló el último fin de semana por un programa periodístico.

A través de un comunicado, precisó que todos los videos propalados en el programa tienen por lo menos un año de antigüedad, antes del inicio de la actual gestión.

Además, el INPE indicó que los hechos ocurrieron en circunstancias que los controles se flexibilizaron por medidas adoptadas por la emergencia sanitaria de la COVID-19 para evitar contagios.

"La actual gestión con fecha 08JUN2023 recibió de una fuente reservada el video en el que se observa a dos agentes penitenciarios recibiendo dinero de un interno del pabellón 4 del Establecimiento Penitenciario de Callao. De inmediato se dispuso que la Procuraduría Pública denuncie ante el Ministerio Público tanto a los servidores penitenciarios como al interno. Asimismo, se dispuso que la Oficina de Asuntos Internos inicie indagaciones preliminares, logrando determinar que los hechos habrían ocurrido en el mes de junio de 2022. Como consecuencia se ha iniciado el proceso administrativo disciplinario correspondiente a los servidores, quienes han sido separados de sus funciones en tanto dure el procedimiento sancionador", publicó.

La institución agregó que el interno en mención fue sometido a un proceso sancionador que culminó con su aislamiento por 30 días, el cual se viene cumpliendo, sin perjuicio que, de considerarlo la autoridad del penal, se disponga su traslado a otro establecimiento penitenciario.

" En cuanto al video en el que se observa a un servidor penitenciario en circunstancias similares a sus compañeros, se debe resaltar que el INPE no tenía conocimiento previo, por lo que se procederá con denunciar penalmente el hecho por medio de la Procuraduría Pública ante la Fiscalía respectiva, así como las acciones administrativas correspondientes", señaló.