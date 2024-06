Alcalde de Nasca irrumpe en escenificación del Inti Raymi y esta es su justificación

Actualidad Alcalde Jorge Bravo: "Yo me sentía confundido en la plaza"

Alcalde de Nasca irrumpe en escenificación del Inti Raymi y esta fue su explicación | Fuente: RPP

La celebración del Inti Raymi en el Cusco. se realizó de manera exitosa el pasado 24 de junio. Sin embargo, un hecho afectó por breves segundos la impresionante escenificación de la Fiesta del Sol. El alcalde provincial de Nasca, Jorge Bravo, irrumpió en pleno desplazamiento de los danzantes en la Plaza de Armas de la "Ciudad Imperial".

El incidente ocurrió en medio del segundo acto cuando el burgomaestre saltó de la tribuna de invitados, ingresó a la pista y se puso a bailar en medio de los danzantes y actores que participaban de la festividad.

Finalmente, el accionar de la autoridad fue interrumpido por dos actores del Inti Raymi. Uno de ellos se le acercó, al parecer, para solicitar que se aleje del lugar, mientras un danzante lo tomó del brazo para retirarlo del lugar del espectáculo ceremonial.

El ingreso del alcalde al escenario de la representación del Inti Raymi generó el rechazo de la población, ya que estaba prohibido irrumpir la ceremonia declarada como Patrimonio Cultural de la Nación el 2001.

"Me sentía confundido en la plaza"

Jorge Bravo, en diálogo con el programa Ampliación de Noticias Regional de RPP, pidió disculpas por interrumpir la ceremonia de la Fiesta del Sol y argumentó que el error de ingresar al escenario se debió a una descoordinación de su equipo de trabajo.

La autoridad explicó que existía una coordinación previa, que consistía en que una vez terminara el evento su equipo y una delegación que llegó desde Nasca tenían que trasladarse a la Plaza Regocijo, a una cuadra de la plaza de Armas, para tomar un bus hacia la zona arqueológica de Sacsayhuaman. Pero, la confusión ocurrió en un momento del segundo acto de la ceremonia cuando su coordinador le pide salir del estrado y unirse a su elenco.

"Cuando salgo a la plaza para trasladarnos para el lugar yo pido la corneta, hago uso de la esto y bailo, pero ahí es donde se me acerca alguien y me dice que todavía no había acabado. Yo me sentía confundido en la plaza porque por un lado me dice alguien que todavía no ha acabado, y por otro lado mi coordinador me decía que nos traslademos a la Plaza de Regocijo. Y ahí es donde vuelvo a consultar y me dicen, no, que todavía esperemos que el Inca todavía no ha salido de la plaza. Y entonces, vuelvo al palco de honor", expresó.

Además, Jorge Bravo aclaró que llegó al Cusco por una invitación para participar del Inti Raymi con una delegación de 40 personas de Nasca en representación del Contisuyo. De esta manera, estuvo junto a otras personas de su provincia en varias actividades de la festividad.

"Lo único que desde aquí pedir disculpas y hacer la aclaración", manifestó.