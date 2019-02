Congresistas sugieren no ampliar concesión a empresa ferroviaria que opera en ruta a Machu Picchu

Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso sesionó en Cusco. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Noemy Mamani

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, sugerirá al Ejecutivo Nacional, no renovar ni ampliar la concesión a la empresa Ferrocarril Trasandino (Fetransa), que administra la vía férrea, Ollantaytambo-Machu Picchu. La licencia concluye en el 2019.

El congresista Miguel Ángel Elías Ávalos, quien preside la comisión, señaló que esta decisión la tomaron luego recibir las quejas de las autoridades locales sobre el mal servicio brindado a los usuarios de la zona y turistas nacionales que toman el servicio de tren local.

“Obviamente que vamos a decirle al Presidente de la República que no se firme un nuevo contrato…estoy más que seguro que los 130 congresistas vamos a apoyar a Cusco para que tenga un mejor servicio ferroviario...no sabía realmente cuál era el sufrimiento de la población”, dijo.

Cuestionan servicio

Fetransa, es concesionaria de la vía férrea en la ruta Cusco-Machu Picchu, la cual opera Perú Rail e Inka Rail, y a diario traslada más de 3 mil pobladores de la zona en su servicio de tren local.

De acuerdo a INDECOPI, entre el 2015 y 2018, se registraron 80 reclamos, 18 denuncias y 6 sanciones en contra de las dos operadoras de la vía, en su mayoría son por brindar mal servicio, accidentes de tránsito, incumplimiento en la entrega del libro de reclamaciones, entre otros.

El alcalde distrital de Machu Picchu, Darwin Baca León, manifestó que los residentes y turistas nacionales no alcanzan a adquirir un boleto de viaje pues estos son limitados, lo cual genera que aborden el tren en paraderos no autorizados. Además dijo que la empresa Inka Rail, no ofrece servicio de tren local.

Por esta razón las autoridades de los 7 distritos de la provincia cusqueña de Urubamba, ámbito en el que operan las empresas ferroviarias, acordaron solicitar al Ejecutivo Nacional, que no amplíe ni renueve la concesión.

Responde a cuestionamientos

Cesar del Carpio Polar, gerente general de Fetransa, manifestó que la propuesta de ampliación de la concesión, fue presentada hace años y que esta fue denegada por el Estado, además refirió que al momento no tienen otro proceso en marcha.

Adujo que las denuncias sobre mal servicio al usuario debe ser verificada por las empresas que operan en la vía y que la responsabilidad de la empresa es de mantener habilitada la línea férrea para un viaje seguro.

Recordemos que en una ocasión Indecopi, recomendó que la ruta vuelva a ser concesionada por no brindar las garantías para un bun servicio a los usuarios. esto ocurrió luego del choque entre trenes de las empresas Perú Rail e Inka Rail, en julio del 2018, que dejó como saldo más de 30 turistas heridos.