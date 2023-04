Cusco: Adultos mayores no reciben atención médica desde hace dos años en consultorio de EsSalud

Los pacientes ahora se ven obligados a ir a la sede central en la 'Ciudad imperial', dónde se exponen a contagios de enfermedades por la gran cantidad de gente que asiste | Fuente: RPP

Desde hace dos años, los adultos mayores de 11 urbanizaciones del distrito de Wanchaq, en la ciudad del Cusco no reciben atención médica por falta de personal de salud que los atendían en dos consultorios de medicina general de EsSalud.

Los pacientes ahora se ven obligados a ir a la sede central en la 'Ciudad imperial', dónde se exponen a contagios de enfermedades por la gran cantidad de gente que asiste al Hospital Adolfo Guevara de EsSalud.

"Corremos mucho riesgo"

Pilar Hernández, vecina de la zona pidió con urgencia la contratación de médicos para la atención de la especialidad de medicina general, para que no se vean obligadas a ir al hospital donde por su edad y vulnerabilidad, podrían contagiarse en cualquier momento.

"Ir ahorita al seguro es volverse a contagiar por la COVID-19 y otras enfermedades, corremos mucho riesgo. Por favor reiterar al Seguro Social que tenga sensibilidad porque esto siempre ha funcionado eficientemente y pedimos de suma urgencia a EsSalud que tenga la sensibilidad de atender a las personas de la tercera edad, que somos la mayoría", dijo.

El consultorio médico, aunque está abierto, las oficinas, consultorios y tópico lucen vacíos, por ello las vecinas han enviado hasta tres memoriales pidiendo la contratación de médicos. Sin embargo, la respuesta que recibieron es que el pedido está en evaluación. Mientras tanto deben arriesgar su salud yendo al hospital para atender sus males.

En esta zona son aproximadamente 5 mil adultos mayores que se atendían regularmente en el consultorio médico de EsSalud y ahora ya no pueden hacerlo por la falta de personal médico en la especialidad de medicina general.

