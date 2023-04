Cusco: Sucamec incautó 260 armas, casi la mitad que requisó el año pasado

En total 260 armas que serán destruidas y en algunos casos donadas a las Fuerzas Armadas. | Fuente: RPP

En lo que va del año la Policía Nacional del Perú (PNP), incautó 260 armas, de diferentes tipos, resultado de acciones de control y fiscalización, casi la mitad del total que se incautó el año pasado, que fueron en total 575, según Jorge Peláez Castillo, jefe zonal de la Sucamec Cusco.

Las armas incautadas fueron usadas en ilícitos, estaban en poder de ciudadanos que no contaban con la licencia de uso de armas respectiva, o las tenían pobladores de zonas rurales a quienes se les entregó las armas para combatir el terrorismo y la inseguridad.

Armas serán destruidas y donadas

El representante de Sucamec Cusco, anunció que serán llevadas a Lima para proceder con su destrucción, y en algunos casos para donarlos a las Fuerzas Armadas o la PNP, aquellas que estén en buenas condiciones.

"Son 260 armas de diferentes tipos que van a ser enviadas a la ciudad de Lima a la Sucamec para su destino final, es decir para su destrucción o donación a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional", expresó Jorge Peláez Castillo.



En la región Cusco se calcula que hay al menos 2 mil armas, cuya posesión no ha sido solucionada por quienes las portan. Sin embargo, para Jorge Peláez, esta cifra sería aún mayor por lo que aseguró que continuarán con los operativos para que estas no lleguen a manos de la delincuencia.

Las armas se recuperaron durante el primer trimestre del 2023. Además el jefe zonal de Sucamec Cusco, pidió a las personas que porten armas sin la documentación respectiva, entregarlas y tramitar la documentación, para que no incurran en el delito de tenencia ilegal de armas.

