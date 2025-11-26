Elecciones 2026: José Luna lanza su precandidatura presidencial en Cusco mientras enfrenta un proceso judicial

El congresista y líder de Podemos Perú (PP), José Luna Gálvez, lanzó este martes su precandidatura presidencial para el periodo 2026-2031 desde la comunidad campesina de Huayllarcocha, en Sacsayhuamán (Cusco). Ante cientos de asistentes, presentó además a los integrantes de su fórmula: la excongresista Cecilia García, como candidata a la primera vicepresidencia, y el abogado Raúl Noblecilla, como aspirante a la segunda vicepresidencia.

Durante el acto, Luna anunció que impulsará un cambio de la Constitución Política, con énfasis en la reforma del sistema previsional. Sostuvo que su propuesta busca garantizar “una pensión justa y digna” para todos los peruanos, incluidos los trabajadores informales, quienes —según remarcó— representan el 80% de la población económicamente activa.

En otro momento, reiteró sus cuestionamientos a las AFP, a las que calificó como “una estafa”, y se comprometió a impulsar un modelo previsional que incluya tanto a formales como informales.

En declaraciones a la prensa, José Luna Gálvez se pronunció a favor de una posible liberación del expresidente Pedro Castillo, en caso se determine que el proceso en su contra tiene un trasfondo político. En contraste, calificó a Martín Vizcarra de “ladrón”, al aludir al proceso judicial que el exmandatario enfrenta por el caso Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Quien también estuvo presente en la actividad en Cusco fue el congresista Guido Bellido, quien postulará al Senado Nacional en las Elecciones 2026.