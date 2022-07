Cusco: Denuncian que operadores turísticos "engañan" al ofrecer boletos de ingreso a Machu Picchu

Visitantes protestan en Machu Picchu para exigir la venta de boletos de ingreso a la ciudad inca. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

En las calles y sin la posibilidad de conocer Machu Picchu se encuentran más de mil turistas de diversas nacionalidades. Algunos extranjeros, como la turista chilena, Priscila Calderón denuncian haber sido “estafados” por agencias de turismo que contrataron.

“Yo hice la contratación del paquete para venir acá con la agencia Inti Travel, me dijeron que tenía que venir a retirar (el boleto) mío y de mi hermana, porque estaba a mi nombre. Me dijeron que debía venir antes a hacer la fila, me reiteraron que el boleto ya estaba a mi nombre, vengo acá y no es así”, señaló la visitante.

Priscila aduce que solicitó la devolución de su dinero, S/2´215 monto por el que la empresa le ofrecía un tour por todo el valle sagrado, Montaña de Siete Colores y Machu Picchu “me siento burlada… La empresa no me quiere devolver porque dicen que el resto de las actividades ya están confirmadas”, dijo en entrevista a RPP.

Desde hace unos días, turistas realizan largas filas para conseguir un boleto de ingreso a Machu Picchu. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

Cusco: Drama de turistas

La puerta de la boletería de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco (DDCC) se ha convertido en una especie de alojamiento, varios turistas se aventuran a pasar la noche en la calle para ser los primeros de la fila y así, con suerte, lograr un boleto de ingreso a la ciudad inca de Machu Picchu.

Esto ocurrió desde el anuncio de la DDCC de habilitar la venta de 150 boletos para turistas que se encuentran en la zona y que no pudieron adquirir una entrada. La directora de Cultura, Mildred Fernández anunció la medida esperando poner fin a los problemas tras la alta demanda de boletos.

Turistas duermen en la calle, frente a la boletería de la dirección de Cultura para adquirir un boleto de ingreso a la ciudad inca de Machu Picchu. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

Cusco: Responsabilizan a agencias de turismo

La Directora de Cultura Cusco responsabilizó a agencias turísticas de originar el caos, pues asegura que son operadores turísticos quienes incentivan a los visitantes a emprender el viaje a Machu Picchu, a pesar de no tener los boletos de ingreso a la maravilla mundial.

“Esas agencias están trayendo a diestra y a siniestra (a los turistas), les cobran, los dejan ahí (en la boletería) y les piden decir que no vienen con agencia para que les vendan. Eso no es dable, la DDCC se está viendo afectada, se está viendo afectado el Cusco, porque están dando a entender que no estamos atendiendo correctamente a los turistas”, explicó.

Mildred Fernandez pidió el apoyo del Ministerio Público y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para sancionar el actuar de los operadores turísticos que exponen a los visitantes y generan una mala imagen al país.

Debido a las manifestaciones, la municipalidad distrital de Machu Picchu decidió suspender la actividad prevista por fiestas patrias. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

Cusco: Alcalde pide autorizar venta de boletos

Darwin Baca León, alcalde del distrito de Machu Picchu exigió la intervención de los ministerios de Cultura y Comercio Exterior y Turismo, él refiere que se debe autorizar la venta de boletos, de forma extraordinaria, para no perjudicar a los turistas que están en el distrito.

“Es cierto que hay una capacidad de carga (4´044 visitantes por día), pero ante el problema, no podemos dejar esto al aire, inmediatamente se debe tomar una decisión de urgencia. Los turistas no pueden estar varados”, señaló.

Las protestas continúan en Machu Picchu, la molestia de los visitantes se puso en evidencia desde las primeras horas del día cuando varios se reunieron para mostrar su malestar, mientras en la plaza del distrito se realizan actividades por el mes patrio.

Cusco: Suspenden actividades por fiestas patrias

Turistas nacionales y extranjeros, que no pudieron comprar un boleto de ingreso a la ciudad inca de Machu Picchu, irrumpieron en la plaza principal del distrito del mismo nombre cuando se realizaban actividades protocolares por las fiestas patrias.

Debido a esta situación, las autoridades decidieron suspender todas las actividades festivas para evitar complicaciones durante las protestas de visitantes.

Los turistas llegaron hasta las vías del tren donde exigieron que las autoridades den solución a sus demandas de habilitar la venta de boletos para lograr ingresar a la maravilla mundial.